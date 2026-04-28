Vox iniciará una recogida de firmas en defensa del "Héroes del Simancas" de Gijón

Una recogida de firmas a través de su página web. Con esta propuesta buscan los integrantes de Vox “defender la permanencia” del “Héroes del Simancas”, la obra de Manuel Álvarez Laviada ubicada en la fachada del colegio de la Inmaculada y que el Principado quiere retirar amparándose en la ley de Memoria Democrática. “Hay que hacer ver que, frente a esta apisonadora de las izquierdas, quienes piensan diferente también tienen voz, y es para ellos para quienes ponemos en marcha esta campaña de recogida de firmas”, señaló la portavoz municipal de la formación y diputada autonómica Sara Álvarez Rouco.

Desde Vox también ofrecerá la opción, en las mesas informativas del partido, de poder firmar a través de un código “QR”. “Queremos dar la oportunidad a todos los ciudadanos para que puedan expresarse a favor de que este monumento siga aquí. Esperamos un apoyo masivo y que sean muchos los que participen. Debemos lograr que este monumento permanezca, es parte de nuestro patrimonio y no debe desaparecer porque un grupo de izquierdas radicales así lo decida”, señaló Rouco.

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La portavoz de Vox estuvo acompañada por el también diputado autonómico Javier Jové, que defendió “un conjunto escultórico que transmite belleza, armonía, convivencia y reconciliación”. “Sin embargo, parece que a algunos les molesta, mientras que no les incomodan otros mensajes que fomentan la división”, añadió. A su juicio existe “una doble vara de medir en materia cultural y ha defendido la necesidad de preservar el patrimonio artístico”. “No entendemos por qué los gijoneses no pueden disfrutar de la contemplación de este monumento que representa la concordia y la paz. La izquierda apuesta por la confrontación, mientras que nosotros defendemos superar los traumas del pasado y mirar al futuro”, remató Jové.