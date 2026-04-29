Aviones anfibio, el eurofighter, la patrulla acrobática del aire... Gijón va confirmando participantes en el Festival Aéreo Internacional

Una de las grandes citas del verano de Gijón va tomando forma. La ciudad volverá a mirar al cielo los días 24,25 y 26 de julio con una nueva edición del Festival Aéreo Internacional en un año en el que el evento está de aniversario. En esas jornadas, los cazas y helicópteros se dejarán sentir en la ciudad con sus entrenamientos y también con su exhibición en la playa de San Lorenzo. La cita promete, como siempre, ser multitudinaria y reunir a miles de personas en el paseo de San Lorenzo para ver en primera persona las grandes cabriolas de estos aparatos.

Desde el Ejército del Aire ya se han confirmado la participación de buena parte del elenco que realizará la exhibición en Gijón. En concreto, están ya confirmados los integrantes de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (Papea) y la Patrulla de Honores. También volverán a Gijón el Eurofighter Typhoon (C.16), el avión de transporte estratégico Airbus A400M, el HD.29 Lobo (NH-90 TTH) (el helicóptero medio de transporte y búsqueda y salvamento (SAR) más moderno del Ejército del Aire y del Espacio español) y el UD.13/14, destinado a labores de extinción de incendios.

El Festival Aéreo Internacional es uno de los platos fuertes, por no decir el plato principal, de un certamen más amplio que es la Fiesta del Cielo. Alrededor de esta marca suelen agruparse los espectáculos de drones en la playa de Poniente y decenas de actividades relacionadas con la aeronáutica que incluyen cosas que hacer para mayores y para pequeños. La cita con los drones en Poniente será el 17 de julio y contará con alrededor de 500 dispositivos luminosos.

"Será un fin de semana que promete emociones fuertes, una cita consolidada e imprescindible en el verano gijonés y a la que no podéis faltar. Veinte años de historia reuniendo a los mejores pilotos con el mejor público en este bellísimo escenario que es la ciudad de Gijón", destacan los organizadores del Festival Aéreo Internacional.

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Falta todavía por confirmar la participación de otros cuerpos como el Ejército de Tierra, la Armada o la Guardia Civil.