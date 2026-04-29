Formación adaptada a las necesidades reales de las empresas: la apuesta de Gijón para los profesionales del futuro

La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón abre una nueva convocatoria del Programa de Recualificación para la Reconversión Profesional 2026-2027, dirigido a facilitar la cobertura de empleos a través de formación adaptada a las necesidades reales de las empresas y su posterior contratación.

Un programa de colaboración público-privada que permite a las empresas diseñar proyectos formativos adaptados a sus necesidades reales, con el compromiso de contratar posteriormente a parte del alumnado formado.

En esta edición, para atender las crecientes demandas de cualificación en áreas clave, se pone un énfasis especial en los sectores de salud y bienestar, economía azul, industrias creativas y transición ecológica, sectores prioritarios de los ejes del Acuerdo de Concertación Social Gijón Futuro 2024-2027.

Sobre esto se ha pronunciado Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación: "La creación de empleo es uno de los objetivos prioritarios de cualquier Administración Pública y, desde que accedimos al gobierno municipal de Gijón y tengo asignada el área de Empleo, hemos dedicado nuestros mayores esfuerzos a reducir las cifras del paro en nuestro municipio, por muy diversas vías pero siempre teniendo muy claro que el Ayuntamiento debe colaborar con la empresa privada, que es la que genera mayor número de puestos de trabajo.

En ese sentido, el Programa de Recualificación es una herramienta idónea para resolver un problema que nos planteaban numerosas empresas: querían realizar contrataciones pero no encontraban entre los demandantes de empleo perfiles que se ajustaran a los puestos de trabajo que necesitaban cubrir. Hemos potenciado ese programa, con excelentes resultados en lo que llevamos de mandato, y estamos seguros de que esta nueva convocatoria se saldará también con un gran éxito. Cada persona que se incorpora al mercado laboral es una buena noticia para Gijón. Y estamos seguros de que seguiremos celebrando muchas buenas noticias", explicó.

El programa

El Programa de Recualificación para la Reconversión Profesional ofrece formación "a medida" para las personas participantes, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de perfiles profesionales en sectores clave de la economía. Las empresas podrán diseñar proyectos formativos adaptados a sus necesidades reales con el compromiso de contratar posteriormente a parte del alumnado formado, principalmente a personas desempleadas empadronadas en Gijón/Xixón, priorizando a personas menores de 30 y mayores de 45 años.

Financiación

Este programa ofrece una financiación total del 100% de los costes de formación, con un límite de hasta 50.000 € por empresa. Además, se establece una subvención de los costes laborales de las personas contratadas, que cubre:

–El 65% de los costes laborales durante 12 meses para empresas que se acojan a la línea general.

–El 50% en el caso de microproyectos formativos.

¿Quién puede participar?

Podrán beneficiarse del programa:

–Empresas con centro de trabajo en Asturias (máximo 250 personas trabajadoras).

–Personas autónomas con personal contratado.

–Asociaciones empresariales o clusters, que pueden acceder a una línea específica para proyectos colaborativos.

Compromisos del programa

Las empresas participantes deberán comprometerse a:

–Diseñar un proyecto formativo alineado con perfiles profesionales demandados.

–Formar a personas desempleadas empadronadas en Gijón/Xixón, con prioridad para los colectivos de personas menores de 30 y mayores de 45 años.

–Contratar de forma indefinida a jornada completa a parte de las personas formadas, según los requisitos establecidos en función del tamaño de la empresa.

Novedad destacada para este año

–Énfasis en sectores prioritarios: En esta convocatoria se pone especial énfasis en los sectores de salud y bienestar, economía azul, industrias creativas y transición ecológica, con el fin de responder a las nuevas necesidades de formación y empleo en estos ámbitos clave de la economía.

Plazos y presupuesto

Las empresas interesadas tendrán un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), para presentar sus proyectos. El plazo de inscripción finalizará el 20 de mayo y la línea de microproyectos estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta que se agote el crédito disponible.

El presupuesto total del programa asciende a 1,7 millones de euros, lo que permitirá ofrecer una amplia financiación a las empresas que participen. Una oportunidad para empresas con dificultades para cubrir ciertos perfiles profesionales

Si tu empresa enfrenta dificultades para encontrar candidaturas con la formación específica que necesita, esta es una excelente oportunidad para acceder a talento a medida y reducir los costes de contratación. Para más información o para inscribirse en el programa, las empresas pueden contactar con la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo de Gijón/Xixón.

Contacto Agencia Local de Promoción Económica y Empleo Ayuntamiento de Gijón/Xixón Teléfono: 985 18 17 41 Correo electrónico: contrataen@gijon.es Web: alpee.gijon.es

Esta convocatoria representa una valiosa oportunidad para fortalecer el tejido empresarial en Gijón/Xixón y fomentar la creación de empleo cualificado en sectores estratégicos de la economía.