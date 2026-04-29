Gijón acoge una jornada para luchar contra el desperdicio alimentario con innovación y tecnología

La Escuela de Hostelería de Gijón acogió este miércoles una jornada sobre la lucha contra el desperdicio alimentario, un problema que, tal y como se explicó en la jornada, tiene cada vez más impacto económico, social y ambiental. La jornada llevaba como título "Innovación social y tecnología contra el desperdicio alimentario" y citó a empresas, entidades sociales y administraciones con la idea de reducir las pérdidas de alimento.

La actividad la organizó LUCE Gijón de la mano con el centro tecnológico agroalimentario ASINCAR. La charla giró en torno a la nueva normativa de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Los asistentes conocieron las principales claves de la normativa. Se las explicó Tatiana Vázquez, técnica de ASINCAR, quien detalló los retos actuales en el sector. Hubo además propuestas destacadas como las de Nerea Sánchez, responsable de ABAMobile (APP Sprint), y Christian Robledo, de CIS Robotics, que hablaron de herramientas para reducir las pérdidas.

Javier Moreno, técnico de reaprovisionamiento de Masymas se centró en cómo la inteligencia artificial está transformando la gestión del desperdicio en el sector de la distribución. El papel social también tuvo protagonismo de la mano de Juan José Cima Prado, de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, quien habló de los beneficios de esta situación en relación a los colectivos vulnerables.

La jornada se centró en iniciativas gijonesas. Las encarnaron Roberto Suárez y Xurde Arenas, del CIFP Hostelería y Turismo de Gijón, que hablaron sobre cómo el centro del paseo de Begoña hace proyectos de concienciación en el asunto. Esther Lozano, del Ayuntamiento de Gijón, presentó la Iniciativa MESA, un proyecto que busca coordinar a agentes públicos, privados y sociales para avanzar hacia un modelo más sostenible.