Gijón arranca en mayo con las consultas ciudadanas para el diseño del nuevo Plan de Salud

El Ayuntamiento de Gijón dio este miércoles el pistoletazo de salida a una fase crucial en la elaboración del nuevo "Plan municipal de promoción de la salud: Gijón con salud". El proyecto comenzará este mismo mes de mayo con su parte cualitativa, cuyo eje principal es la consulta pública a la población. El popular Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, presentó las líneas maestras de un proyecto cuyo documento técnico definitivo estará listo en agosto de 2028 y que tendrá una vigencia de seis años, estructurada en dos planes trienales de acción. Pendás destacó la importancia estratégica de la colaboración social al asegurar que, para lograr los objetivos marcados, "es imprescindible contar con la participación de la ciudadanía" para dotar a Gijón de una herramienta que permita "actuar con eficacia en las políticas que influyen en su bienestar".

La iniciativa parte de la premisa de que la salud de los gijoneses no depende exclusivamente del sistema sanitario, sino de factores determinantes como el entorno, la calidad de vida y la cohesión social. "Queremos situar la promoción de la salud en el centro de la acción política municipal", afirmó el concejal ante una amplia representación de las asociaciones gijonesas, con el objetivo de dotar a la ciudad de una herramienta "útil, rigurosa y participativa" que permita planificar con mayor eficacia las políticas que influyen en el bienestar vecinal.

Por su parte, Montserrat López Capellín, jefa del departamento municipal de Promoción de la Salud, fue la encargada de desgranar los pormenores de un calendario que se extenderá durante los próximos dos años. Según explicó, el proceso arranca este mes con el diagnóstico cualitativo, que se prolongará hasta marzo de 2027. Esta fase se centrará en la recogida de información sobre las necesidades percibidas por la población y la identificación de los activos locales en salud. López Capellín detalló que se realizarán consultas públicas a través de encuestas tanto de forma online como física y diversas "actividades de calle" para acercar el plan a los barrios. De forma paralela, entre septiembre de 2025 y diciembre de 2026, se lleva a cabo el diagnóstico cuantitativo, que se basa en la recogida pura y dura de datos sobre demográfía, condiciones socioeconómicas, etc.

"Reunir capital social"

El objetivo, según la responsable técnica, es reunir las fuentes necesarias que permitan "reunir capital social" y tener una radiografía estadística precisa de la ciudad. Además, entre septiembre de 2026 y enero de 2027 se organizarán grupos focales de mapeo por distritos con representantes vecinales. Según López Capellín, es un "momento importante" para la Fundación Municipal de Servicios Sociales, destacando que cuentan con el apoyo técnico de CESPA-Proyecto Hombre Asturias, una entidad con "solvencia y gran recorrido" en las lides de la salid.

El cronograma también resalta la publicación del Informe de Salud Municipal en agosto de 2027, que unificará los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos. Coincidiendo con esta conclusión, se llevará a cabo una acción formativa para todos los participantes del tejido asociativo gijonés con el fin de "hablar entre todos sobre salud comunitaria y entendernos".

Finalmente, el proceso concluirá con el trabajo del grupo motor, que operará desde octubre de 2026 hasta agosto de 2028, fecha en la que se entregará el documento final. Este plan de seis años buscará responder a criterios de visibilidad y equidad, consolidando un modelo de ciudad "más saludable y cohesionada". "Iniciamos un proceso que quiere construir ciudad desde la planificación", concluyó el concejal Pendás.