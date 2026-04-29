Gijón lanza un nuevo Plan de Juventud enfocado en la participación ciudadana y con cinco ejes principales
Desde el Ayuntamiento esperan su puesta en marcha a inicios de 2026 y tras recabar información a través de cuestionarios
Participación ciudadana, flexibilidad y adaptación y un proyecto con cinco ejes vertebradores son algunas de las claves por las que pasa el nuevo Plan Integral de Juventud que presentó el Ayuntamiento de Gijón. Bajo el mando de Carlos Llaca, director de Juventud y Proyectos Educativos, han estado colaborando con todas las áreas del consistorio para elaborar una estrategia "transversal y con una visión a medio y largo plazo", como explicó el propio Llaca. El presupuesto para el Plan está aprobado así como la licitación y la adjudicación y la idea es concretar sus acciones para "octubre o noviembre", informó Jorge González-Palacios, y que esté listo a inicios de 2026.
"Tiene que tener sentido, ser flexible y permeable", resumió Llaca, poniendo el énfasis en la colaboración de los jóvenes gijoneses para conocer sus necesidades y opiniones. "Queremos que la participación sea diversa y representativa. Que llegue a distintos perfiles de jóvenes y a diferentes realidades, a quienes participan activamente, pero también a quienes normalmente quedan fuera de sus procesos", añadió el director de Juventud.
Para ello, han trabajado desde el inicio del Plan junto a diversas asociaciones de la ciudad y buscan llegar al mayor número de jóvenes de entre 12 y 35 años. "La horquilla llega hasta esta edad por cuestiones de emancipación. Hemos visto que la edad media ha subido", observó Marcos Juez, jefe del Departamento de Juventud. El medio para lograrlo es un cuestionario disponible en la web del Ayuntamiento y en formato físico en las entidades colaboradoras.
En él se abordan los cinco sistemas sobre los que se sostiene el nuevo Plan: Mocedá con futuro, enfocado en el empleo, la vivienda, la formación y el acceso a recursos; Mocedá saludable, donde entra el deporte, ocio, transporte sostenible o tiempo libre; Mocedá comprometida, para el asociacionismo, valores democráticos, voluntariado o igualdad; Mocedá creativa, el eje para la expresión artística y búsqueda de espacios; y Territorios mozos, donde repasar los equipamientos juveniles, proyectos de proximidad o la lucha contra la desinformación y los discursos de odio.
Sobre este último aspecto, Juez señaló que uno de los problemas que se encuentran es la falta de conocimiento de actos y espacios que tienen los jóvenes. "Muchas veces plantean lugares o proyectos que ya tenemos, pero que desconocen", explicó. Hasta la fecha, el Plan ya ha pasado su tramo de papeleo para que en los próximos meses puedan aterrizar las propuestas de los jóvenes. "Tiene que ser un documento técnico y no político. De la juventud y con futuro", remató González-Palacios.
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