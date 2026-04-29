Guías caninos, agentes de paisano y expectación vecinal: espectacular redada policial contra el tráfico de armas en Gijón

Perros policía, agentes de la Científica... un amplio operativo policial se desplegó esta mañana en el barrio de Laviada para intervenir en un local ubicado en la calle Pedregales, entre Magnus Blikstad y la avenida de la Constitución, en una operación policial contra el tráfico de armas.

Los vecinos, muy sorprendidos por la actuación, han comentado que en ese punto ya hubo problemas por un supuesto caso de fabricación de armas. La investigación se encuentra abierta y se ejecuta con el máximo sigilo.

Los agentes estuvieron desde primera hora de la mañana con las tareas. Han entrado con perros y el trasiego de policías es constante. Según indican los vecinos en las últimas fechas constataron su sorpresa por un trastero dentro del citado garaje que les pareció extraño puesto que tenía las luces encendidas a altas horas de la noche.

En imágenes: espectacular redada policial contra el tráfico de armas en Gijón / Ángel González

Al frente de las diligencias, según las fuentes consultadas, se encuentran agentes de la Comisaría General de Información. Lo sucedido esta mañana se trata, según estas fuentes, de la continuación de una operación que ya se activó hace varios meses.

Este asunto ha sido tema recurrente en las reuniones de la comunidad de vecinos. Muchos de ellos seguían hoy con prudencia la intervención policial en la calle Pedregales.

Operación "Golalde" en 2018 dejó cuatro detenidos gijoneses

Esta operación recuerda a una similar que se saldó en el año 2018 con cuatro gijoneses detenidos. En aquella ocasión, integrantes de la Guardia Civil de Asturias, Cantabria y León llevaron a cabo más de una decena de registros y viviendas en lo que se denominó operación "Golalde", que permitió incautar hasta 322 armas. En aquel arsenal aprehendido había un fusil de asalto de fabricación soviética AK-47, dos subfusiles de fabricación israelí UZI y un subfusil de fabricación estadounidense INGRAM dotado de silenciador, así como abundante munición para los mismos.

Armas incautadas por la Guardia Civil en Asturias / Guardia Civil

Uno de los detenidos, de hecho, almacenaba en su propio domicilio hasta 211 armas, 193 de ellas pistolas y revólveres, según informó entonces la Guardia Civil.

También localizaron los investigadores en aquella ocasión varias armas de fuego en proceso de rehabilitación, numerosos cañones nuevos, piezas fundamentales y cargadores, así como más de 30.000 cartuchos metálicos de diferente calibre y 18 kilos de pólvora para la fabricación de munición.

Golpe en Portugal contra dos asturianos

Este mismo año, el pasado marzo, otros dos asturianos, el taramundés Francisco Javier A. S., alias "El Tingas" y el gijonés Óscar Antonio V. F. –con antecedentes por tráfico de drogas– fueron detenidos tras incautarles un auténtico arsenal de armas de guerra y 1.500 kilos de cocaína. También fueron apresadas sus respectivas mujeres, ambas de origen colombiano.

La "operación Teia Branca/Telaraña Blanca" llevada a cabo por agentes de la policía portuguesa permitió intervenir hasta siete fusiles AK-47 Kaláshnikov, varios subfusiles checos Skorpion vz. 61, siete remolques de camión, con otras tantas narcolanchas, 22 coches de alta gama y gran potencia y cinco motos además de otra documentación falsa.