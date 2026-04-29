El plan para soterrar el tráfico del Muro en Gijón: hasta 1.461 plazas de aparcamiento en tres plantas y por 137 millones

El estudio de viabilidad para soterrar el tráfico del Muro dictamina que la actuación es posible y plantea dos alternativas: un soterramiento en dos niveles con 933 plazas de aparcamiento o en tres niveles con 1.461 plazas. La inversión oscilaría, respectivamente, entre los 120 y los 137 millones de euros, y la ejecución de obra estimada sería de entre tres y cuatro años. El gobierno local se plantea adoptar para la actuación un modelo similar al realizado con el aparcamiento del Náutico: que la obra la costee principalmente la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento. El Ayuntamiento pondría un 25 por ciento del presupuesto. "El estudio es contundente e indiscutible; teníamos razón. Gijón puede y debe aspirar a todo", señaló esta mañana la alcaldesa Carmen Moriyón.

La Regidora forista presentó los resultados del estudio junto a los también foristas Gilberto Villoria y Jesús Martínez Salvador, ediles de Infraestructuras y Urbanismo, respectivamente. El primero detalló la apuesta técnica que tienen ahora sobre la mesa y a raíz de un estudio que realizó 19 sondeos y 18 ensayos de penetración entre la avenida del Molinón y Eladio Carreño. Ese estudio dictamina que el sustrato rocoso bajo el Muro se encuentra a entre 14 y 23 metros y que el nivel freático se ubica entre los 3,5 y los 5,7. También, que resulta viable una obra de soterramiento mediante cimentación de pantallas con pilotes.

El soterramiento del Muro dejaría en superficie un espacio casi entero peatonal salvo por un vial de servicio, que podría permitir el paso, por ejemplo, de ambulancias. Después, se dibuja un primer nivel soterrado para el tráfico, con un vial de 4,5 metros en cada sentido, y con plazas de aparcamiento en rotación. Los técnicos, por lo demás, proponen dos alternativas: ejecutar uno o dos niveles soterrados más, con el mismo sistema, y sumando así más plazas de aparcamiento para residentes y abonados. Con un total de dos niveles soterrados saldrían 933 plazas de aparcamiento y, con tres, 1.461. Ese nivel extra, entonces, supondría ganar 528 plazas.

Las dos alternativas modifican también el presupuesto estimado. Con dos niveles de soterramiento la inversión sería de 120 millones y en la versión más ambiciosa el coste sube a los 137. En ambos casos el gobierno plantea que el Consistorio abone un 25 por ciento y que el resto quede a cargo de la empresa concesionaria.

Propuesta de carriles y aparcamientos de un soterramiento del Muro en tres niveles. / .

Según Villoria, se ha estimado que la inversión quedaría amortizada en 36 años, un tiempo menor al que se suele establecer en contratos de concesión, que son de 40 años. "Es lo mismo que se hizo en el Náutico, no nos estamos inventando nada", aseguró el forista. El soterramiento tendría accesos en la avenida de Castilla y Juan Alonso, y se valora sumar una salida por Menéndez Pelayo.

Martínez Salvador, por su parte, aseguró que el estudio realizado es "serio y riguroso" y que ahora el equipo de gobierno trabajará en el modelo económico que permita lanzar el proyecto. Eso incluirá, dijo, una consulta a empresas que puedan estar interesadas. Moriyón añadió que el plan para soterrar el Muro "deja de ser una idea y pasa a ser un proyecto" y que el Consistorio ya ha iniciado los trabajos para establecer un plan económico-financiero que permita afrontarlo.

"Hoy cumplimos con una promesa", añadió la Regidora, que insistió en que el soterramiento del Muro implicará una actuación similar a las que realizaron en su día ciudades como A Coruña y Santander. A su juicio, el estudio de viabilidad contradice "a quienes pretenden que esta ciudad no evolucione" y que dudaron de este planteamiento, que fue un anuncio electoral de los foristas, desde el principio.