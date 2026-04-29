El PSOE apuesta por reestructurar y reforzar la Policía Local de Gijón

Impulsar un plan integral para reorganizar y reforzar la Policía Local de Gijón. Esta es la propuesta que el PSOE llevará al próximo pleno de mayo ante "los incumplimientos de los compromisos adoptados con este servicio al inicio de mandato". A la juicio de la edil socialista Marina Pineda, la situación que atraviesa en la actualidad el cuerpo policial "compromete la seguridad pública y la adecuada atención a la ciudadanía, con una plantilla con déficit de agentes que afecta directamente a la capacidad operativa del cuerpo en cuanto a la prevención y respuesta y limita la presencia policial en las calles".

Los socialistas cargan contra la gestión del gobierno local. “En las últimas semanas hemos asistido a numerosas protestas y movilizaciones de la Policía Local por el incumplimiento de esos compromisos y por el desprecio que las concejalas de Foro de Seguridad Ciudadana y de Personal, Nuria Bravo y María Mitre, han manifestado hacia el cuerpo”, explica Pineda.

La plantilla, denuncian los socialistas, "está congelada y no se han incluido en la Oferta Pública de Empleo todas las plazas disponibles, recurriendo constantemente a personal interino, es decir, a la provisionalidad en la asignación de puestos". "Tampoco se ha resuelto el concurso de traslados que tiene que dar estabilidad a los destinos de los policías, ni se organizan de forma adecuada los turnos de trabajo", recuerda Pineda, que también quiso recordar que los índices de criminalidad en la ciudad no han parado de subir en los últimos años.

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“Más allá de la inauguración de la nueva comisaría, la organización y el funcionamiento adecuado de la Policía Local se les ha atragantado”, remató Pineda.