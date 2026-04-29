Las reacciones políticas en Gijón al proyecto municipal para soterrar el tráfico en el Muro: el PP se ciñe a su plan y la oposición carga contra una obra "desproporcionada" e "inoportuna"

Nunca llueve a gusto de todos y la idea municipal para soterrar el tráfico del Muro no iba a ser menos. En el panorama político local —a excepción de Foro—, por lo general el proyecto presentado este miércoles no persuade. El PP quiso tomar cierta distancia con el plan expuesto por los foristas. "El Partido Popular de Gijón tiene su proyecto para el Muro de San Lorenzo, que pasa por la plataforma única y que es el que defendimos en nuestro programa para las elecciones de 2023 y hemos refrendado recientemente en el documento político de nuestra Convención", declararon desde el partido que forma el bipartito con Foro.

En el PSOE gijonés ven la propuesta "desproporcionada, excesiva y poco realista". "La conclusión es una obviedad: ¿cómo no iba a ser posible técnicamente? Nunca lo dudamos, pero no está justificada una inversión de ese tipo cuando hay muchas otras actuaciones pendientes que sí son prioritarias", manifestó Carmen Eva Pérez Ordieres, portavoz socialista, que aludió a los futuros comicios de 2027. "Temprano empieza Foro su desaforada carrera electoral, queda un año y ya han comprometido más de lo que van a cumplir", afirmó Pérez Ordieres, que lamentó que el gobierno local esté dispuesto a invertir el 25 % de la actuación "para supuestamente aliviar el tránsito de vehículos de una vía que no presenta problemas de tráfico".

"Es una obra implanteable cuyo estudio usa la Alcaldía para justificar sus promesas electorales y nada más", criticó Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, que acusó al gobierno local de "hacer demagogia" con este plan y de "jugar con las ilusiones de los gijoneses". "Volvemos a la política de titulares e inconcreciones porque la ingeniería habla de viabilidad técnica, pero sin proyecto y de costes asumibles, pero indeterminados", aseveró Álvarez Rouco.

La iniciativa no convence a Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU. "La pregunta es si Gijón necesita destinar como mínimo 35 millones de euros, que es la inversión del Ayuntamiento para todo un año, a la construcción de una ronda norte para que los vecinos de Somió y los turistas lleguen rápido al centro de la ciudad", sostuvo Suárez Llana, que recalcó que "el Muro no tiene ningún problema de tráfico que justique esa inversión". "No se trata de soterrar el tráfico, se trata de reducirlo; y con esta propuesta va a aumentar y generar problemas de saturación y contaminación en la calle Munuza y todo el entorno y en el barrio de La Arena", aseveró el de IU.

Una inversión "faraónica"

"¿Cómo vamos a hipotecar la ciudad así para meter más coches a toda costa por la playa y para aparcarlos al lado del mar?", se preguntó Olaya Suárez, portavoz de Podemos. "Que sea viable técnicamente no significa que sea oportuno", afeó Suárez, que agregó que "el sentido común nos dice que este no es un proyecto razonable para las arcas públicas, para la movilidad ni para la salud de la ciudadanía". Tildó, además, este soterramiento como "una obra faraónica" y "una idea propia del siglo pasado". "Promover más circulación en vehículo privado por pleno centro no es el camino en ningún sitio y no es sostenible aunque en un tramo lo metas bajo tierra", culminó Olaya Suárez.

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El estudio de viabilidad para soterrar el tráfico del Muro dictamina que la actuación es viable y plantea dos alternativas: un soterramiento en dos niveles con 933 plazas de aparcamiento o en tres niveles con 1.461 plazas. La inversión oscilaría, respectivamente, entre los 120 y los 137 millones de euros, con una duración estimada de obra de de entre tres y cuatro años. El gobierno local se plantea adoptar para la intervención un modelo similar al realizado con el aparcamiento del Náutico: que la obra la costee principalmente la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento. El Ayuntamiento pondría un 25 % del presupuesto. "El estudio es contundente e indiscutible; teníamos razón", señaló esta mañana la Alcaldesa, Carmen Moriyón, que presentó el proyecto junto al portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, y al edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria.