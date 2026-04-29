El rector de la Universidad de Oviedo duda "si hay tanto mercado para tanta empresa universitaria"

El rector de la Universidad de Oviedo, el gijonés Ignacio Villaverde Menéndez, dejó ayer en el aire sus dudas sobre la capacidad que tiene una región como Asturias para absorber, en tan poco tiempo, un oferta privada de educación superior que se ha multiplicado. Y que además orbita sobre una misma área, la central (enmarcada en el triángulo de Oviedo-Gijón y Avilés) y una oferta de enseñanzas muy similar.

"Yo no sé si hay tanto mercado para tanta empresa universitaria. En tres años podemos encontrarnos con tres facultades de Medicina, cinco facultades o centros de Enfermería, dos o tres de Psicología... no sé si hay tanto estudiante para tanto", comentó el Rector al ser interrogado sobre cómo encara la Universidad pública asturiana esa competencia, tras la aprobación el lunes por parte del Principado de la autorización para que la Universidad Europea se implante en Gijón con un centro adscrito, inicialmente.

En su reflexión Villaverde prefirió centrarse en el problema que supondrá esa competencia entre universidades: la Europea (Gijón), Nebrija (Avilés) y Alfonso X El Sabio (Oviedo). Con ofertas, además, en algunos casos similares: la Europea tiene previsto arrancar el curso con Medicina, Farmacia, Odontología y Psicología en el curso 2027-28; la Nebrija ofrecerá estudios de Enfermería el próximo curso (2026-27); y la Alfonso X El Sabio dará comienzo también el nuevo curso (lo hará en dependencias del edificio Calatrava) con Medicina y Enfermería.

A ese solapamiento de oferta se refirió el rector: "Empiezo a tener serias dudas sobre su viabilidad. Una cosa es tener una, pero tres haciendo lo mismo y trabajando lo mismo... bueno. Pero ese no es nuestro problema, es el problema de las empresas que vienen aquí a ofertar esos estudios. Es una cosa que les debería preocupar a la Europea, a la Nebrija y a la Alfonso X el Sabio".

Pero el Rector, además, dejó también un aviso a navegantes al mostrar su sorpresa por la celeridad con la que se han aprobado estos proyectos, especialmente el cambio de modelo de la Universidad Europea (de centro independiente a centro adscrito, como se acaba de aprobar). "Nos preocupa y nos llama la atención la celeridad con la que se ha dado luz verde a todo esto. Particularmente el caso de la Europea, donde hemos pasado de una universidad a un centro adscrito con ocho o nueve titulaciones para empezar. Suena un poco raro", aseguró. Para añadir que "el Gobierno tendrá que dar explicaciones de por qué esta prisa en traer aquí universidades privadas".

Respecto al problema que puede darse con las plazas que puedan asumir los hospitales públicos para las necesarias prácticas de alumnos de Medicina y Enfermería, Ignacio Villaverde aseguró que los alumnos de la Universidad de Oviedo (tiene Facultad de Medicina y dos Facultades de Enfermería) "tienen garantizadas las prácticas de Salud en el sistema público. Es cierto que no podemos pedir exclusividad —el Tribunal Constitucional ha dicho que son centros sanitarios que deben estar disponibles para la formación de todos los alumnos, independientemente de qué tipo de enseñanza reciban— pero yo sí que puedo asegurar que lo tenemos acordado. Así que eso a mí no me genera ningún tipo de inquietud". En todo caso, añadió, "el problema lo tendrán esas empresas universitarias que tendrán que buscarse la vida, porque tampoco hay tanto sitio para todos. De hecho, nosotros no podemos ofertar más plazas ni en Medicina ni en Enfermería porque no hay plazas suficientes para dar prácticas en el sistema público", advirtió.