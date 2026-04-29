La reforma del Albergue Covadonga, lista para licitarse por 5,6 millones y con un plazo de dos años

La reforma integral del Albergue Covadonga, el recurso de referencia para la atención de personas sin hogar en la ciudad, está listo para salir a licitación. El Ayuntamiento aprobará hoy en Junta de Gobierno tanto el expediente de licitación de la obra como un nuevo ajuste a los límites de gasto plurianual, que deben subir para poder financiar una actuación que asciende a 5,6 millones y a ejecutar entre este año y 2028. El plazo de ejecución se estima en 24 meses. La actuación permitirá mejorar el modelo de atención del recurso, que quiere priorizar la atención individual a cada usuario y las estancias más largas para facilitar que las personas sin hogar puedan recuperar su independencia con un proyecto de vida propio.

El proyecto ha sido diseñado por el estudio de arquitectura de Maximiliano de la Rasilla, cuyo equipo detalló ya una propuesta que fue consensuada tanto con el propio Albergue como con la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que es quien a través del Ayuntamiento impulsa la obra. Se apuesta por una fachada de ventanales a distintas alturas y un gran protagonismo por la luz natural. El futuro nuevo inmueble, que mantendrá su actual ubicación pero se renovará por completo, tendrá tres accesos. El principal será por Sanz Crespo y a ambos lados habrá un acceso propio para el centro de baja exigencia y otro adaptado a personas con movilidad reducida, este último ubicado en el entorno donde está hoy el parking.

El plan, no obstante, es esperable que tenga que incluir alguna modificación, ya que se comenzó a redactar antes de que se confirmase la marcha de las hermanas capuchinas, que tenían unas estancias propias reservadas en el nuevo proyecto. Los arquitectos ya explicaron que esas habitaciones podrían integrarse en el ala de mujeres.

La modificación del gasto plurianual deja la inversión ya anunciada para este año: los 1,2 millones que figuraban en el proyecto presupuestario. El resto de la inversión se desglosará con 2,8 millones el año que viene y los 1,6 restantes para el siguiente. Si la licitación se inicia ahora y no se retrasa en exceso, el nuevo Albergue Covadonga podría quedar construido en la segunda mitad de 2027.