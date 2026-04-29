El saldo de la operación contra el tráfico de armas en Gijón: un detenido e incautadas varias pistolas, un rifle de guerra y cartuchos

Nuevo golpe al tráfico de armas en Gijón. La operación liderada esta mañana por la Policía Nacional en Laviada se ha saldado con un detenido y la incautación de un importante arsenal.

Los agentes de la comisaría de El Natahoyo, con refuerzos llegados desde Madrid, localizaron en un trastero situado en un garaje de un bloque del barrio de Laviada un arma de guerra, varias pistolas y cartuchos. El caso, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, se saldó con un detenido. La operación también ha incluido registros en Oviedo.

Las pesquisas llevaban activas desde hacía varias semanas y cristalizaron en el operativo desarrollado esta mañana. El grueso de la actuación consistió en el registro de un trastero ubicado en un garaje.

Dicho garaje se encuentra en el bloque número tres de la calle Los Pedregales, en Laviada. No es la primera vez que los vecinos tienen noticias de incidentes de este tipo en ese inmueble. De hecho, varios aseguraron que ya en el pasado hubo movimiento policial para atajar esta problemática.

La operación comenzó a primera hora de la mañana. En el garaje se personaron agentes de los guías caninos, policías de paisano y miembros de la Policía Científica.

Según las fuentes consultadas, además de agentes de Gijón, participaron integrantes de la Comisaría General de Información de Madrid, con grupos especializados en este tipo de delitos.

Los agentes permanecieron en el lugar casi hasta la una de la tarde realizando sus labores. Entraron con perros y muchos llevaban guantes para efectuar las investigaciones.

A lo largo de la mañana accedieron al garaje varios vehículos con agentes en su interior. Presumiblemente, una vez terminadas sus labores, se llevaron en esos vehículos el material incautado.

Esta investigación, apuntan las fuentes consultadas, es la continuación de otro operativo desarrollado hace tiempo. Las mismas fuentes indican que durante la mañana de hoy también se han producido registros en Oviedo por el mismo asunto.