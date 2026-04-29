¿Cuáles serán las mejores ubicaciones para ver el eclipse solar total en Gijón?

El Ayuntamiento de Gijón avanza en la elaboración del mapa oficial de observación para el eclipse total de sol de agosto de 2026. El trabajo cuenta ya con ocho ubicaciones urbanas definidas tras las primeras comprobaciones técnicas. A este listado podría sumarse este jueves el Parque de los Pericones, donde la Policía Local realizará una evaluación de viabilidad y seguridad a las 20.15 horas, hora gemela del acontemiento cósmico. El objetivo del consistorio es establecer una red de puntos recomendados en todos los barrios y parroquias para garantizar una observación segura y evitar el colapso de las zonas céntricas durante el fenómeno, unas labores que se culminarán entre esta semana y la que viene, según confirman fuentes municipales.

Esta lista provisional, a la que todavía quedan por incorporarse lugares del entorno de la ciudad y de la zona rural, incluye por el momento la playa y explanada de Poniente, la de L’Arbeyal, la Campa Torres, el cabo de San Lorenzo, el cerro de Santa Catalina, la Punta Lequerica, El Rinconín y el Muro y playa de San Lorenzo, esta última en su zona este; concretamente, en el segmento que abarca desde la escalera 10 hacia el Tostaderu. "En el Oeste hay edificios altos y termina Muro, que taparán el Sol en las primeras escaleras", explica el presidente de la Asociación Astronómica OMEGA, Santiago Izquierdo.

Al respecto de los mejores puntos desde los que se podrá ver el acontecimiento cósmico en próximo 12 de agosto fuera de la ciudad, Izquierdo propone varios de manera informal, véase el Picu el Sol, la carretera de la Camocha a la Madera, Caldones, Baldornón, el Picu de San Martín, el Picu Fario y Monte Deva. A estos nombres faltarían más por añadir a propuesta de las diversas asociaciones de vecinos de la zona rural gijonesa, que estos días en los que se produce el gemelo solar –con la misma situación del astro rey en el cielo que el día señalado–están comunicando al consistorio diferentes propuestas, que deberán ser sometidas a escrutinio técnico antes de incorporarse al mapa definitivo.

No obstante, la recomendación de Izquierdo es clara: cada parroquia debe buscar sus propias elevaciones cercanas para evitar los desplazamientos innecesarios. "Lo más importante es no tener que coger el coche para ver el eclipse y evitar las aglomeraciones", concluye Izquierdo; un imperativo en el que también inciden desde el Ayuntamiento y que extienden a las zonas urbanas, ya que el objetivo de la elaboración de este mapa de puntos de observación del eclipse es, precisamente, dejar la logística a punto para evitar las grandes concentraciones de gente en esta oportunidad única de disfrutar de un fenómeno que se ve una vez en la vida.