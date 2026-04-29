Los socios del Grupo Covadonga avalan un presupuesto récord de 16,3 millones: "Estamos en el camino correcto"
La asamblea respalda las cuentas y una actualización "mínima y necesaria" de las cuotas sociales
"Queremos un Grupo fuerte, moderno, abierto y preparado para afrontar con garantías los retos del futuro", señala el presidente, Joaquín Miranda
Los socios del Real Grupo de Cultura Covadonga respaldaron este miércoles en asamblea tanto la memoria de actividades y las cuentas de 2025 como el presupuesto de este año, que se eleva hasta los 16,3 millones. También se aprobó una subida de cuotas que oscila entre los 0,56 y los 2,13 euros mensuales en función de la categoría. La entidad sociodeportiva cerró 2025 con un superávit de 152.051,25 euros. "Fue un ejercicio intenso, ilusionante y lleno de aprendizajes pero, sobre todo, marcado por la acción y los resultados; estamos en el camino correcto", reivindicó Joaquín Miranda, presidente grupista.
La asamblea anual ordinaria tuvo lugar en el recinto ferial Luis Adaro. En su discurso inicial, Joaquín Miranda destacó que, durante este mandato —iniciado en 2024— se han cumplido "más del 54 % de los compromisos adquiridos". Y que han comenzado "prácticamente la totalidad de los 83 puntos de nuestro programa electoral", con "la mejora continua de la gestión, la optimización de instalaciones y la maximización de los recursos" como principales ejes. El club despidió 2025 con 38.875 socios y una media superior a los 8.000 accesos diarios. "El Grupo está más vivo que nunca; es una gran familia que crece sin perder su esencia", resaltó Miranda.
El presidente incidió en la importancia de tener "estabilidad económica". "El objetivo no es generar beneficio, sino equilibrar ingresos y gastos para ofrecer el máximo nivel de actividad con unas cuotas lo más ajustadas posible", aseveró Begoña Espasande, tesorera, que detalló que el Grupo Covadonga logró el 99,01 % de ejecución en 2025. Las cuotas sociales representaron un 71,58 % de los ingresos totales. La cifra creció respecto a 2024 por la actualización de las cuotas y el incremento neto de 345 socios.
Los cursillos, mientras, supusieron el 21,28 % de los ingresos. Por otra parte, el 57,48 % de los gastos se dedicaron al personal. De cara a 2026 esta cuantía se incrementará un 7,67 % tanto por la subida salarial pactada en el convenio colectivo como por la evolución natural de la plantilla (antigüedad, ampliaciones de jornada...).
El patrimonio neto del Grupo Covadonga asciende casi alcanza los 27 millones de euros. La deuda se sitúa en 992.898,85 euros. Corresponde en su totalidad al crédito hipotecario de la finca de La Torriente. Además, el deporte y la cultura recibirán en 2026 un 5,43 % más de presupuesto.
"Las decisiones que hemos tomado juntos reflejan el camino que queremos seguir: un Grupo fuerte, moderno, abierto y preparado para afrontar con garantías los retos del futuro", proclamó Joaquín Miranda para finalizar la sesión.
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