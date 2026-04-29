La UNED hace obras en su sede del Intra ante el alza de alumnos y actividades

Con una inversión que ronda los 214.000 euros, el centro asociado de la UNED en Asturias ha sacado a licitación una obra de reforma y ampliación del edificio de su sede, en terrenos del Intra. Se trata de una obra largamente esperada en el centro, y proyectada hace casi seis años, que viene a dar una mínima respuesta a las "limitaciones funcionales, técnicas y de capacidad" que tiene el edificio. Un inmueble que resulta "insuficiente", según los responsables, para atender adecuadamente la actividad docente, administrativa y de servicio que desarrollan en la actualidad.

El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia lleva cerca de 20 años en su actual ubicación del Intra. Cuando el centro asociado ocupó dichos espacios el volumen de alumnos rondaba los 3.600 y ahora, según datos del curso actual, tiene 4.187 estudiantes (entre acceso, grados, máster y otros), y sin contar los matriculados en cursos de Extesión Universitaria. A lo que hay que sumar unas 125 personas en la plantilla de profesores tutores.

El espacio que ahora se va a reformar. / .

El poryecto de obra reconoce que en particular, se hace necesario en el centro ampliar los espacios disponibles "a fin de atender el incremento de usuarios y actividades académicas"; mejorar la funcionalidad y distribución interior, adaptándola a las necesidades actuales del servicio público educativo; actualizar las instalaciones técnicas (eléctricas, climatización, protección contra incendios... ) para garantizar que se cumple la normativa vigente; adecuar el edificio a las exigencias de seguridad, accesibilidad y eficiencia energética; y optimizar las condiciones de uso y habitabilidad tanto para el personal como para los estudiantes.

La obra empieza, además, por la reformulación de sus accesos, ya que lo que se ha planteado por parte del equipo redactor del proyecto es aprovechar una zona porticada que solo era de paso, para convertirla en zona de entrada y distribuidor a la zona alta, creando una nueva planta superior en dicho vestíbulo. Se trata de un volúmen porticado que mira hacia la zona del aparcamiento y que pasará a ser la entrada principal. En el área que se gana en la planta superior la propuesta que se plantea es la de crear una sala de estudio para el alumnado.

Infografía de cómo quedará la zona acristalada. / .

Lo cierto es que esta obra lleva años en las previsiones de la UNED y no siempre de la misma manera. Con anterioridad a la licitación ahora en marcha se intentó llevar a cabo esta intervención en el acceso al centro y también crear un aula anexa nueva. Lo que finalmente no fue posible por la negativa que obtuvo el proyecto -en el año 2021- tras la revisión que realizó el servicio de urbanismo del Ayuntamiento de Gijón. Esa intención se topó de bruces con la realidad de que el de la UNED es un edificio catalogado vinculado a la Universidad Laboral, que es un Bien de Interés Cultural (BIC) con los máximos niveles de protección.

El aula anexa nueva, a criterio de los expertos municipales, no guardaba relación con el edificio origen "y tampoco seguía un criterio de crecimiento similar a proyectos ya presentados en la zona de terraza sobre el vial oeste". Visto lo cual, la dirección de la UNED -un centro al frente del cual está Juan Carlos Menéndez Mato- optó por prescindir de la ampliación del aula en un volúmen externo a la edificación principal, centrando la ampliación y reforma en dicho volumen de entrada, de unos 60 metros cuadrados. No se va a variar ninguno de los huecos abiertos que ya existen en esa zona portidacada, ya que lo que se hace es cerrarlos con cristal hasta el suelo para mantener la arquitectura o composición de los paños macizos, lo que permite mantener la estética de la edificación.

Aspecto del aula que se creará. / .

La obra salió a licitación hace un mes con un presupuestode 160.000 euros, quedando desierta al no presentarse ninguna oferta. Ahora sale de nuevo, con el presupuesto revisado hasta los 214.000 euros, y diez meses de plazo para la realización de la obra.

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La UNED de Asturias, creada en 1984, está soportada por un consorcio constituido por la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La aportación presupuestaria del Ayuntamiento es de 120.000 euros.