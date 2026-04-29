Vecinos "secuestrados" en un edificio de Gijón de 13 plantas tras dos meses sin ascensores: "No nos avisaron del problema"

Desde hace dos meses, Iván Ramos sube y baja varias veces al día los 208 escalones que hay hasta su piso, en la planta doce. Trece si se cuenta el entresuelo. No lo hace por deporte o pasión, sino porque los ascensores del número 2 de la calle Jovellanos donde reside quedaron clausurados el 24 de febrero. Sin previo aviso ni explicaciones. Desde la Consejería de Industria, encargada de pasar las revisiones, detectaron alguna anomalía que llevó a clasificar los elevadores como "Falta muy grave". Tras más de sesenta días, los 36 vecinos del inmueble siguen sin conocer el motivo de la avería. "Que sepamos en la comunidad, no nos dieron ninguna explicación. La empresa mantenedora de los ascensores lleva 30 años gestionándolos y cuando surgió este problema no tuvimos ningún cartel o aviso explicando qué pasaba", explica José Luis Rodríguez, vecino del segundo piso.

La situación preocupó desde un principio en la comunidad, que esperaba que los arreglos no se alargaran mucho. Sin embargo, los días fueron pasando y la incertidumbre fue en aumento. También los problemas de los residentes que en un 80% superan los 80 años de edad, como es el caso de Carmen Fernández que también vive en la última planta. "Llevo estos dos meses saliendo únicamente dos días a la semana y porque tengo unos sobrinos que me hacen la compra y me la traen hasta casa. Si no, a saber cómo lo hago por mí misma", explica la mujer mientras sube con calma las escaleras en una de sus fugaces visitas a la calle. "Voy con calma y muy despacio, así me fatigo menos, pero son dos meses y es insostenible. Las rodillas noto que me duelen", confiesa la vecina. También los hay que han tenido que dejar el edificio para irse a vivir provisionalmente a otro lugar. "Una de las vecinas del once, tiene una minusvalía del 72% y tuvo que marcharse a un hotel porque no podía subir y bajar y a raíz de esto tuvo una lesión en la rodilla que igual la judicializa", expone María José Buznego.

La sorpresa de la falta de los dos ascensores también son para los repartidores que, en las últimas semanas, cada vez frecuentan más este portal de la calle Jovellanos. "¿No hay ascensor?", pregunta un joven junto a tres cajas de la compra. "Desde hace dos meses", responde con resignación Buznego junto a "Happy". "Soy de las menos damnificadas porque mi piso es un segundo, que es como si fuera un tercero, pero tengo un perrín, un 'teckle', que no le conviene estar todo el día subiendo y bajando escaleras y lo subo en brazos. Tengo la zona de las lumbares machacada", expone la vecina.

Trabajadores subiendo materiales para la obra. / C. T.

Los operarios tampoco se libran de la carga. Buznego lleva un tiempo cambiando el suelo de su domicilio. Cada día, trabajadores suben con los materiales, herramientas y maquinaria para lijar y pulir. "Hay máquinas que traen que no sabes lo que pesan. La tienen que cargar entre varios", expone esta propietaria, indignada con la falta de información. "Unos por otros, no se sabe bien de quién es la culpa. En principio nos dijeron que faltaba que viniera Industria a revisar porque ya estaba todo correcto, pero de eso nada, porque siguen trabajando. Nos están dando largas y tomándonos el pelo", resume.

Un vecino junto al ascensor. / C. T.

El hartazgo generalizado en la comunidad llevó a que presionaran en las últimas semanas. Y parece que ha surtido efecto. "Lo que no entendemos es cómo no dejaron un ascensor operativo mientras arreglan el otro. Ahora están trabajando en uno de ellos y esperamos que se solucione pronto, pero entre que la Consejería de Industria da paso y termina la obra, podemos tirarnos semanas", pronostica con desánimo José Luis Rodríguez. "La situación es anómala por la falta de información y de ayudas, en especial a la gente mayor. Ha sido un secuestro a esta comunidad", reitera con rotundidad el vecino.

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"O es que cambiaron las normas para hacerlas más exigentes o no se entiende. A efectos prácticos, es inviable. Gente mayor que queda en casa, otros que se han ido a casa de sus hijos o a otros pisos...", apunta Iván Ramos que ha llegado a mirar hasta técnicas específicas para subir y bajar las escaleras. En el caso de Alfredo Suárez, a sus 75 años, el método que mejor maneja es el de ir haciendo descansos en los rellanos hasta llegar a la séptima planta. "Nos estamos ahorrando mucho dinero con esto, como no salimos a comprar", ironiza el vecino, poniéndose serio para hablar de los ascensores. "Es una falta de información total. No se puede cerrar los ascensores sin avisar. Hay gente mayor, es un edificio antiguo y que tiene recursos limitados", menciona. Por el momento, ya hay operarios trabajando en los ascensores, aunque solo de mañana y días laborables. Contando que esta semana el viernes es festivo, los vecinos del número 2 de la calle Jovellanos no esperan que sus problemas de ascensores se solucionen en pocos días. No obstante, seguirán presionando. "Es límite lo que estamos viviendo, ya está bien de alargar el problema sin que se conozcan responsables", sentencia José Luis Rodríguez.