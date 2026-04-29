Veinte diseños de moda sostenible para la pasarela de la Gala Raíces de Gijón

Una mezcla entre talento emergente y economía circular. Esas son las bases de la cita que el próximo 29 de mayo acogerá el teatro Jovellanos de Gijón, ya que será escenario de la Gala Raíces, el culmen de una ambiciosa iniciativa que busca redefinir los márgenes de la industria textil y de la moda a través de esas dos premisas y veinte propuestas de corte y confección sostenible. El evento, presentado este jueves, contará con la actriz y modelo gijonesa Blanca Romero para conducir una velada donde se darán cita otras caras conocidas como la actriz Vanessa Romero o el diseñador Javier Simorra dentro del jurado de la cita. La propuesta no solo pretende ser un desfile convencional, sino un manifiesto estético, partiendo de una "excusa", la moda, como vehículo para conseguir una "narrativa diferente" de cómo "consumir y elaborar" las prendas del futuro.

El Proyecto Raíces no se limita a una exhibición puntual sobre las tablas del coliseo del paseo de Begoña, sino que es el resultado de un largo proceso de formación y selección que ha durado meses. Virginia Abzueta, directora e impulsora de la iniciativa, explicó que el objetivo principal es dotar de herramientas a los nuevos creadores para que puedan emprender bajo criterios de sostenibilidad.

El proceso que culmina en la gala, que también cuenta con una vertiente formativa a través de talleres de moda, comenzó con la recepción de bocetos donde se buscaba una visión singular de la moda reciclada. "Queríamos que esos creativos nos enviaran sus propuestas de cómo ven ellos la moda sostenible, siempre desde valores y principios que integraran también la artesanía", señaló Abzueta en la presentación, realizada en el hall del teatro Jovellanos.

La directora subrayó que cada pieza de las veinte a exhibir no es un elemento aislado, sino que "detrás de cada una de ellas hay una historia" vinculada al territorio, a la familia y a los orígenes del propio diseñador. De este modo, la gala se configura como un escaparate de talento. Abzueta recalcó asimismo que el evento contará con un jurado de excepción para otorgar los premios finales, entre los que se encuentran, además de los citados, el periodista y consultor de moda Gervasio Pérez, la joyera Lucía Riera y la galerista Aurora Vigil-Escalera, además de la actuación musical de Helena Gil, compositora y cantante de "La M de Matilde".

Por su parte, el teatro Jovellanos asume un papel activo al acoger una disciplina que no suele frecuentar su programación habitual, como es la moda. Fernando Losada, gerente de Divertia, justificó esta apertura al señalar que las características del evento encajan con la misión de la institución. Según Losada, la razón fundamental es que esta gala se rige por "unos valores que van muy alineados con lo que aquí promovemos: talento, cultura, arte y sostenibilidad". El gerente destacó que, tras casi un año de trabajo conjunto, la propuesta destaca por una "innovación creativa" que merece tener como marco al coliseo gijonés y el respaldo de Caja Gijón y la Unión de Comerciantes de Asturias como patrocinadores.