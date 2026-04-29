Zonas verdes, prioridad a la iluminación natural, integración con el entorno... Las claves de la futura sede de la Universidad Europea en Gijón

"Un sistema abierto, permeable y adaptable, donde la relación entre edificación y espacio libre, entre interior y exterior, entre programa y circulación, adquiere un papel fundamental". Esa es una de las líneas maestras del campus que la Universidad Europea proyecta para Gijón, el cual se ubicará en La Pecuaria y que contará con zonas verdes y en el que primará la iluminación natural. Será una infraestructura docente "modular y flexible", concebida para ejecutarse por fases, que "establece un diálogo con el lugar, sus condiciones climáticas y los principios de sostenibilidad", apuntan fuentes del estudio Magén Arquitectos y del equipo gijonés de Verónica Durán Sela Arquitectos, ideólogos del proyecto junto, obviamente, al equipo de arquitectos de la propia Universidad Europea. El plan definitivo, no obstante, está sujeto a cambios.

El diseño que los arquitectos plantean, al menos en esta configuración inicial, aboga por un esquema en peine "donde los pabellones se disponen entre las áreas verdes, generando una secuencia alterna de llenos y vacíos que estructura la ordenación espacial del campus". Esta disposición creará "un frente sur continuo y cualificado" del Parque Científico y Tecnológico en su ampliación en La Pecuaria, "en diálogo con el futuro centro empresarial". El objetivo es "reforzar la lectura unitaria del paisaje construido y de los corredores verdes que articula".

El planteamiento es claro. En el campus habrá "una iluminación natural abundante y continua, sostenida incluso cuando la radiación solar es limitada, en días de lluvia, niebla o nubosidad". Asimismo, los espacios de circulación y relación se conciben "como ámbitos intermedios de alta calidad ambiental", destacan fuentes de los equipos arquitectónicos participantes en el plan. Habrá diferentes espacios, como galerías acristaladas, que actuarán "como dispositivos contemporáneos que articulan confort ambiental, luz y relación con el entorno, cualificando la experiencia cotidiana del campus".

Desde la Universidad Europea señalaron —una vez oficializado el visto bueno del Principado a que se inicie el procedimiento administrativo para el desembarco de la institución académica en la ciudad— el que el campus incorporará aulas y laboratorios docentes alineados con el modelo académico teórico-práctico de la entidad. Dispondrá de espacios comunes como biblioteca, cafetería, áreas de administración y servicios al estudiante. "El proyecto parte de una lectura atenta del lugar, del clima y del entorno urbano en el que se inserta, así como de las necesidades específicas del programa docente e investigador que debe albergar", indican fuentes conocedoras del proceso.

"La propuesta no se plantea como un objeto aislado, sino como la articulación de una serie de planteamientos espaciales, ambientales y funcionales, que responden a las condiciones del Parque Científico y Tecnológico, a la lógica del campus universitario y al planteamiento de construir un edificio planificado para una ejecución por fases sucesivas, funcionalmente completas y coherentes en sí mismas, y coherentes con la imagen final del conjunto", aseguran desde los equipos arquitectónicos.

"Funcionalidad y adaptabilidad"

La organización apuesta por "funcionalidad y adaptabilidad". A falta de posibles modificaciones, el campus apunta a contar con patios y diversos elementos acristalados. La sostenibilidad, asimismo, es otro de los pilares del proyecto. "Se integra desde la concepción inicial, fundamentando la orientación, la sección, la envolvente y la estrategia energética del conjunto", subrayan desde los estudios.

En global, la meta es lograr un edificio "que no solo responde a un programa extenso y complejo, sino que construye un entorno académico activo, donde el aprendizaje se despliega más allá de las aulas y los laboratorios". En ese sentido, esta propuesta sintetiza "las cinco cuestiones que la originan —plan, clima, programa, aprendizaje extendido y sostenibilidad— en una arquitectura coherente, precisa y profundamente vinculada a su contexto". La infraestructura, si todo sale según lo previsto, comenzará a funcionar ya a partir del curso 2027-2028.