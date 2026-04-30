Hasta 22.000 coches al día en el Muro: los datos del estudio para soterrar el tráfico en San Lorenzo por 137 millones

El estudio de viabilidad para soterrar el tráfico del Muro dictamina que la actuación es posible desde el punto de vista técnico y plantea dos alternativas para llevarlo a cabo: un soterramiento en dos niveles con 933 plazas de aparcamiento y otra en tres niveles con 1.461 plazas. La inversión oscilaría, respectivamente, entre los 120 y los 137 millones de euros, y se estima un plazo de obra de entre tres y cuatro años. El gobierno local apuesta por adoptar un modelo similar al realizado con el aparcamiento del Náutico: que la actuación la costee principalmente la empresa que se haga con la concesión del servicio de estacionamiento. El Ayuntamiento se encargaría de cubrir un 25 por ciento del presupuesto, unos 30 millones. "El estudio es contundente e indiscutible; teníamos razón. Gijón puede y debe aspirar a todo", señaló este miércoles la alcaldesa Carmen Moriyón durante la presentación del informe.

La Regidora presentó los resultados del estudio junto a los como ella foristas Gilberto Villoria y Jesús Martínez Salvador, ediles de Infraestructuras y Urbanismo, respectivamente. El primero detalló la apuesta técnica, que nace a raíz de un análisis que realizó 19 sondeos y 18 ensayos de penetración entre la avenida del Molinón y Eladio Carreño. Ese estudio, señaló Villoria, dictamina que el sustrato rocoso bajo el Muro se encuentra a entre 14 y 23 metros y que el nivel freático se ubica entre los 3,5 y los 5,7. También, que resulta viable realizar una obra de soterramiento mediante una cimentación de pantallas con pilotes y a bastante profundidad, superando los once metros de penetración. El soterramiento tendría accesos (de entrada y salida) en la avenida de Castilla y por Ezcurdia a la altura de Juan Alonso, y se valora sumar una salida por Menéndez Pelayo.

La actuación dejaría en superficie un espacio casi entero peatonal pero salvando un vial de servicio pegado a los edificios que para permitir el paso de ambulancias, residentes y labores de carga y descarga. Para conectarse a ese vial de servicio, Aquilino Hurlé tendría que cambiar su sentido, ahora en dirección a la playa. También en superficie, se dibuja ya sobre plano un gran carril bici. La propuesta, después, deja un primer nivel soterrado para el tráfico con un vial de 4,5 metros en cada sentido, y con otras dos filas para plazas de aparcamiento, que serán en este caso de rotación y con disposición en espiga. Estas líneas de estacionamiento ocuparían 5,3 metros de ancho cada una y flanquearían una acera central para peatones de tres metros. En uno de los laterales, el más próximo a los edificios, se deja en este primer nivel un espacio libre para la galería de instalaciones.

Los técnicos, por último, proponen dos alternativas: ejecutar uno o dos niveles soterrados más con plazas de aparcamiento, estas ya más destinadas a residentes y abonados. En la versión más modesta saldrían 933 plazas de aparcamiento y, con el diseño de máximos salen 1.461. Llegar hasta un tercer nivel de soterramiento, entonces, supondría ganar 528 plazas. El diseño de estos niveles -2 y -3 serían gemelos: acera central de dos metros, una fila a cada lado de aparcamientos en espiga y dos viales de tráfico flanqueando el conjunto. El extremo que en el nivel -1 se dedica a instalaciones, además, se convierte aquí en un aparcamiento en cordón.

Una inversión amortizada en 36 años

Las dos alternativas modifican también el presupuesto estimado. Con dos niveles de soterramiento la inversión sería de 120 millones y en la versión más ambiciosa el coste sube a los 137. En ambos casos el gobierno plantea que el Consistorio abone un 25 por ciento y que el resto quede a cargo de la empresa concesionaria, por lo que el gasto para las arcas municipales en el plan de soterrar el Muro oscila entre 30 millones y 34,2 millones. Esta cuantía se acerca a la estimación que Foro barajaba cuando anunció el proyecto en campaña electoral.

Según Villoria, se ha estimado que en la versión con tres niveles de soterramiento la inversión quedaría amortizada en 36 años. "Los contratos de concesión de obra tienen un límite de hasta 40 años, así que estaríamos dentro de lo que baraja la ley de contratos", aseguró. "Es lo mismo que se hizo en el Náutico, no nos estamos inventando nada", añadió el forista, que completó que el estudio de viabilidad analizó también el impacto del tráfico en esta zona, que oscila en horario diurno en entre 15.000 y 18.000 vehículos al día. En "tardes soleadas", la cifra sube a los 22.000.

Carmen Moriyón, flanqueada por Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria, señalando uno de los planos. / .

Martínez Salvador, por su parte, aseguró que el estudio realizado es "serio y riguroso" y que ahora el equipo de gobierno trabajará en el modelo económico que permita lanzar el proyecto. Eso incluirá, dijo, una consulta a empresas que puedan estar interesadas. Moriyón añadió que el plan para soterrar el Muro "deja de ser una idea y pasa a ser un proyecto", y que el Consistorio ya ha iniciado los trabajos para establecer un plan económico-financiero que permita afrontarlo. "Hoy cumplimos con una promesa", añadió la Regidora, que insistió en que la actuación implicará una actuación similar a las que realizaron en su día ciudades como A Coruña y Santander. A su juicio, el estudio de viabilidad contradice "a quienes pretenden que esta ciudad no evolucione" y que dudaron de este planteamiento, que fue un anuncio electoral de los foristas, "desde el principio".

Las dudas del edil de Movilidad

Por su parte, Pelayo Barcia, edil forista de Movilidad, sigue apostando por el planteamiento de ampliar este plan hasta La Guía con dos opciones: "O bien prolongar el túnel hasta el fondo norte de El Molinón, tal y como se propuso durante la campaña electoral, para conectarlo con la rotonda de La Guía y la salida de Gijón por Viesques, o bien establecer esa conexión en superficie en ese mismo punto".

"Desde el cierre de la avenida del Molinón, el giro hacia Doctor Fleming presenta dificultades en momentos de alta afluencia. Pensar que este sistema absorberá sin problemas un aparcamiento de 1.461 plazas y nuevos desarrollos urbanísticos no es realista", aseguró.