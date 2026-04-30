Los bomberos de Gijón organizan cuatro días de jornadas abiertas en el parque de Roces

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón, es decir, los bomberos, celebrará cuatro jornadas de puertas abiertas en las instalaciones de Roces. Las citas son los días 9,10, 16 y 17 de mayo.

Las visitas se desarrollarán en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.00 horas, con turnos cada media hora. Cada grupo estará integrado por un máximo de 15 personas. A su vez, explican desde el Ayuntamiento las entradas serán gratuitas y deberán recogerse en las taquillas del teatro Jovellanos a partir del lunes 4 de mayo.

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Para la actividad, desde el Ayuntamiento se recomienda acudir en transporte público. No estará permitida la entrada de coches particulares al recinto municipal, ni estacionar en el interior o en las inmediaciones del parque. Las líneas 15, 20 y 24 de EMTUSA cuentan con paradas en el entorno de las instalaciones.