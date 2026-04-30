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Los bomberos de Gijón organizan cuatro días de jornadas abiertas en el parque de Roces

Las entradas se podrán adquirir el 4 de mayo en el Jovellanos

Una jornada de puertas abiertas en el parque de bomberos

Una jornada de puertas abiertas en el parque de bomberos

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón, es decir, los bomberos, celebrará cuatro jornadas de puertas abiertas en las instalaciones de Roces. Las citas son los días 9,10, 16 y 17 de mayo.

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Las visitas se desarrollarán en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.00 horas, con turnos cada media hora. Cada grupo estará integrado por un máximo de 15 personas. A su vez, explican desde el Ayuntamiento las entradas serán gratuitas y deberán recogerse en las taquillas del teatro Jovellanos a partir del lunes 4 de mayo.

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Para la actividad, desde el Ayuntamiento se recomienda acudir en transporte público. No estará permitida la entrada de coches particulares al recinto municipal, ni estacionar en el interior o en las inmediaciones del parque. Las líneas 15, 20 y 24 de EMTUSA cuentan con paradas en el entorno de las instalaciones.

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