El colegio Pumarín de Gijón "exprime" los actos por el Día del Libro con los premios de su concurso literario y un multitudinario baile

El colegio Pumarín de Gijón —antes Elisburu— estiró hasta este jueves sus actos para festejar el Día del Libro, que tuvo lugar el 23 de abril. Hubo varias actividades durante la mañana, como la entrega de premios del concurso literario "El relatín del Pumarín", en el que participó todo el alumnado del centro educativo.

Lo más especial llegó después, con un gran baile que sirvió para poner el broche a la efeméride del Día del Libro. Unos 350 estudiantes tomaron parte de la iniciativa, desde primero de Infantil hasta sexto de Primaria. Fueron varios los familiares de los críos que se acercaron al patio del cole para disfrutar del baile.