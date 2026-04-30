Detenido un jubilado por arreglar y vender armas en un trastero de Gijón

Golpe al tráfico de armas en Asturias. Una importante operación de la Policía Nacional liderada desde Gijón y con apoyo desde Madrid se saldó ayer con la detención de un hombre, un jubilado gijonés, por supuestamente arreglar y luego vender armas de fuego utilizando como base de operaciones un trastero en el barrio de Laviada. La investigación llevaba abierta varios meses y cristalizó con un importante operativo con agentes de diferentes unidades. Las pesquisas terminaron con la incautación de varios tipos de armamento. Encontraron varias pistolas, un rifle de guerra y una buena cantidad de cartuchos. La presencia policial generó un gran revuelo vecinal ya que se da la circunstancia de que en el bloque donde se produjo la intervención ya se había dado otro caso "de tráfico de armas", según apuntaron varios residentes.

El operativo de la Policía Nacional, desvelado en su edición digital por LA NUEVA ESPAÑA, comenzó a primera hora de la mañana y se prolongó hasta casi la una de la tarde. Las labores se dirigieron desde la comisaría de El Natahoyo, pero hubo participación de agentes de la Comisaría General de Información, de Madrid. En concreto, del Grupo de Proliferación de Tráfico de Armas. Varios policías centraron su labor en un garaje situado en el número tres de la calle Los Pedregales. Dentro de este garaje su atención estuvo puesta en un trastero donde, supuestamente, el detenido se dedicaba al tráfico de armas. Este hombre, un jubilado, supuestamente arreglaba diferentes tipos de armas y luego las vendía en el mercado negro.

En imágenes: espectacular redada policial contra el tráfico de armas en Gijón / Ángel González

La presencia policial no pasó desapercibida para los vecinos del barrio. La calle Los Pedregales se trata de una vía secundaria, pero se encuentra en un punto neurálgico de la ciudad ya que comunica la calle Magnus Blikstad con la avenida Constitución. Entre los agentes participantes había hombres vestidos de calle, pero también uniformados pertenecientes a la Unidad de Guías Caninos. Utilizaron, de hecho, un perro para registrar el interior del trastero.

El trajín de policías fue una constante durante toda la mañana, con agentes entrando y saliendo del garaje. Dentro del aparcamiento entraron con varios coches sin rótulos policiales y luego, pasado un tiempo, salieron de nuevo a la calle. Presumiblemente, dentro de esos coches llevaban el material incautado al detenido. Entre ese material había, según las fuentes consultadas, varias pistolas, un rifle de guerra y una buena cantidad de cartuchos de munición.

El despliegue generó un gran interés de los vecinos. No solo por lo llamativo de la actuación, sino porque, tal y como afirmaron varios residentes del bloque de vecinos donde se produjo el registro, ya había antecedentes de tráfico de armas en el lugar. "Algo se comentó en la última reunión de vecinos", afirmó una señora, que lleva tiempo viviendo en la zona. La cochera, apuntaron otros vecinos, se trata de un garaje pequeño con capacidad para unas 18 plazas. Hay dentro varios trasteros de unos ocho metros cuadrados y luego otros dos, más grandes, que rondarán los 20 o 30 metros cuadrados. Otros residentes explicaron que algo sospechaban porque les resultaba extraño ver luz a altas horas de la noche dentro del trastero registrado por la Policía Nacional.

El operativo policial se reprodujo, según las fuentes consultadas, también en Oviedo con registros en otros lugares. Si bien, el grueso de las actuaciones fueron en Gijón ya que fue ahí donde tuvo lugar el arresto. El tráfico de armas en Asturias es algo más infrecuente que el de drogas, pero en los últimos años se han dado casos.