Gijón habilitará dos grandes franjas costeras como miradores para el eclipse solar del 12 de agosto

Gijón contará con dos extensas áreas de observación, situadas estratégicamente en las zonas este y oeste del municipio. Esos dos segmentos, costeros para más señas, son las áreas designadas a día de hoy por el Ayuntamiento de Gijón para garantizar una visión óptima del eclipse solar total del que la ciudad disfrutará este verano.

Por un lado, el flanco oriental de la ciudad dispondrá de un gran corredor visual que se extiende desde el puente del Piles hasta el parque de La Providencia. En la vertiente occidental, el espacio habilitado abarcará desde la playa de Poniente y el Arbeyal hasta alcanzar la Campa Torres, lugar este último cuya idoneidad inspeccionó la Policía Local este jueves; todo ello en pro de la gran estrategia de dispersión para evitar aglomeraciones masivas en puntos únicos que está diseñando la administración local.

Ambas zonas ofrecen un amplio recorrido de varios kilómetros, lo que permitirá que ciudadanos y visitantes se repartan de forma fluida a lo largo del litoral gijonés sin generar embudos humanos. En cuanto a las restricciones de acceso, se ha confirmado que el Cerro de Santa Catalina permanecerá clausurado durante toda la jornada del eclipse. Esta medida se debe a las labores de montaje y organización de la Noche de los Fuegos, que impiden el uso público de este espacio por motivos de seguridad.

En paralelo a esta dupla de áreas ya acotadas, el consistorio, con el liderazgo de las concejalías de Relaciones Institucionales y de Seguridad Ciudadana, trabaja intensamente en la habilitación de puntos de observación secundarios en los distintos distritos urbanos.

Asimismo, se mantiene un contacto fluido con las asociaciones vecinales de la zona rural para establecer miradores en todas las parroquias, minimizando así la necesidad de desplazamientos en vehículo privado hacia el centro o la costa, una cuestión en la que el gobierno local insiste con vehemencia para evitar concentraciones multitudinarias y que todo el mundo pueda disfrutar del fenómeno con la máxima seguridad, comodidad y sin contratiempos.

Desde el Ayuntamiento se insta a la población, además, a realizar un ensayo de visibilidad del cielo durante las jornadas del 9, 10 y 11 de agosto. Comprobar de antemano si el sol es visible desde su entorno habitual durante la hora prevista para el eclipse será clave para reducir la movilidad el día 12.

Dada la coincidencia del eclipse con las fiestas de Begoña y las previsiones de retenciones circulatorias, las autoridades locales y los servicios de emergencia hacen un llamamiento a la calma y a la proximidad. La recomendación principal es que los vecinos no se trasladen de su zona de residencia o parroquia si cuentan con buena visibilidad desde allí, tanto de la zona urbana a la rural como viceversa.

Finalmente, el gobierno local continúa perfilando el dispositivo integral de seguridad ciudadana que velará por el orden durante el evento. Los detalles específicos de este plan se irán comunicando de forma progresiva a medida que se acerque la fecha del fenómeno.