Gijón pierde a uno de sus merenderos más queridos: Casa Arturo se despide tras 75 años de historia
"Es lo que toca", señala Arturo Muñiz, que cumple 77 años
Gijón sigue perdiendo negocios históricos. Y la hostelería no es la excepción. Si en los últimos años han sido muchos míticos los que se han despedido de los fogones ahora le toca a otro. Casa Arturo, uno de los merenderos con más historia de la ciudad, se despide tras 75 años en activo. Arturo Muñiz, su dueño, ha cumplido 77 años. "Es lo que tocaba", asegura el hostelero, que huye de protagonismos.
El local fue fundado en 1955 por Arturo Muñiz Caso, fallecido en 2011. Muñiz, que estaba casado con María Luisa Claros Merediz, tenía tres hijos, Pilar, Arturo y Agustín. Ellos fueron los que asumieron un merendero que forma parte del corazón de todos los gijoneses.
Con su carácter añejo intacto, la casa de comidas era uno de los puntos clásicos de muchas previas del Sporting, a donde acudían legión de seguidores rojiblancos antes de cada partido.
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