La historia del escultor Leuman: un gijonés con amplia obra que murió combatiendo en la Guerra Civil

Desde hace unos meses un busto obra del escultor gijonés Leuman forma parte de la obra conservada en el Museo Casa Natal de Jovellanos. En un mercado de antigüedades fue adquirido, se trata de un busto que representa a un hombre (cuya identidad se desconoce) y es una escayola pintada que mide 43 centímetros de alto encima de una peana de 27 x 28 cm. Lleva la firma de Leuman en un lateral.

¿Quién fue Leuman? A eso vamos. Manuel Menéndez Suárez que firmaba artísticamente como Leuman ―más o menos Manuel al revés― nació en Gijón en mayo de 1908 y murió en los días finales de la guerra civil en la ciudad, en octubre de 1937, en Granda, en combate, parapetado en un hórreo con una ametralladora. Leuman era escultor y fue dibujante durante la guerra civil en periódicos como "Milicias", del Partido Comunista, y "Vanguardia" de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) la unión de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas. Tenía a su muerte 29 años.

No confundir este Leuman con Manuel García González cuyo estudio fotográfico, con el nombre de Leuman, vemos anunciado en la prensa local desde el 29 de enero de 1935 en la calle de Covadonga 24. En la posguerra el Leuman fotógrafo abrió su estudio en el número 7 de la misma calle Covadonga. Pero nosotros hablamos del Leuman escultor, de Manuel Menéndez Suárez.

En primer plano el Lenin obra de Leuman. Al fondo, sentado, Manuel Rodríguez Lana "Marola". / Muséu del Pueblu d´Asturies. Colección de Constantino Suárez.

El diario "La Prensa" del 16 de septiembre de 1932 nos anuncia una exposición de Leuman en el Ateneo Obrero de Gijón, con "dibujos y esculturas del joven artista gijonés", y ciertamente era muy joven, 24 años tenía. "La Prensa" publicó el 25 de septiembre de 1932 un artículo sobre esa exposición (se incluía una foto del artista) firmado por el periodista gijonés José Manuel Vega Pico que era con 18 años bastante más joven que Leuman. "Una exposición en desorden e improvisada pero era necesario que Leuman alzase su voz fuera como fuera". Nos cuenta Vega Pico que se componía la muestra en el Ateneo de 18 figuras y 15 dibujos y recordaba que era Leuman un pensionado del Ayuntamiento de Gijón durante un año, "con casi 2.000 pesetas, con 33 duros al mes". Se citaban obras escultóricas de Leuman en la muestra como "Fémina", "Irastorza, viejo patrón" y "Música proletaria". Con 21 años Manuel Menéndez Suárez "Leuman" había pasado un tiempo en Madrid junto con su amigo Manuel Rodríguez Lana "Marola" tres años mayor que él; aprendiendo el oficio y haciendo de copistas en el Museo del Prado.

Obra del escultor Manuel Menéndez Suárez "Leuman" adquirida por el Ayuntamiento de Gijón. / Museo Casa Natal de Jovellanos

El 9 de junio de 1934 dos diarios ovetenses ("La Voz de Asturias" y "Región") publicaban que Leuman había regalado al Ayuntamiento de Gijón una reproducción en pequeño de una escultura que representaba a un obrero recogiendo aceitunas y "que estuvo en la Exposición de Chicago". Esa exposición, con el lema de "Un siglo de progreso" festejaba el centenario de esa ciudad americana. Allí estuvo el original de esa obra de Leuman, desconocemos si el propio escultor viajó a América.

Contaba "Región": "Vimos en el despacho del alcalde señor Fernández Barcia una magnífica estatuilla en tamaño reducido de la obra que el pensionado por el Ayuntamiento de Gijón señor Leuman envía a la Exposición Internacional de Chicago. La estatuilla fue colocada en el despacho del alcalde".

Manuel Menéndez Suárez, Leuman, en el diario "La Prensa" el 25 de septiembre de 1932. / LNE

Llegó la guerra civil con lo que eso conllevó. El periódico "Milicias" del 9 de junio de 1937, talleres en la calle Corrida, lleva un dibujo suyo en primera plana con el título de "¡Viva la unidad del pueblo español! La firma, es esta ocasión "Leumman", abajo a la izquierda. También vemos obra suya, tres dibujos, en el número de "Milicias" del 28 de febrero de 1937.

En la sede del Regimiento Máximo Gorki, en el paseo de Begoña, donde hoy está la Escuela de Hostelería, instalaron en ese tiempo bélico su taller varios artistas gijoneses (ilustradores, cartelistas, pintores y escultores) entre ellos, además de Leuman, escultores como Pepín Morán, Luis Camporro y Luis Perandones. Manuel Menéndez, Leuman, realizó allí los bustos de Lenin y de Stalin y en esa tarea fue fotografiado por Constantino Suárez el 2 de enero de 1937.

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Formaban parte esos artistas de la llamada "Liga de Escritores y Artistas Antifascistas", con sede en ese cuartel que antes había sido convento de las Madres Reparadoras. Una treintena formaban parte de ese colectivo. Además de Leuman, pintores como Faustino Goico-Aguirre, Manuel Rodríguez Lana "Marola", María Luisa Fernández "Marixa"; periodistas como Javier Bueno, José Manuel Vega Pico y Juan Antonio Cabezas. También Eleuterio Quintanilla, Antonio Ortega… La lista completa la publicó "Avance" el 2 de enero de 1937.