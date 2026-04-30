La idea de soterrar el tráfico en el Muro de Gijón, entre el "escepticismo" vecinal y la "oportunidad" que anima a aprovechar el entramado empresarial

El proyecto de soterrar el tráfico del Muro en Gijón suscita "escepticismo" en el entramado vecinal del entorno. Así lo manifestó María José Cuervo, líder vecinal de La Arena, que transmitió que "hay gente contentísima" y, por otro lado, otros vecinos con "miedo" (principalmente residentes en la avenida de Rufo García Rendueles y en calles colindantes). El motivo de esto último, los posibles efectos que pudiera tener el soterramiento en los edificios del entorno. "Entiendo que, si se hace, se hará con garantías", sostuvo Cuervo, para quien, eso sí, ganar espacio peatonal "enriquecería la vida del barrio y de todos los gijoneses en un lugar muy transitado".

"Hay vecinos que creen que es una obra enorme y no perentoria", indicó la presidenta de la asociación vecinal de La Arena. "A nivel personal, yo no soterraría el tráfico; buscaría una solución como una plataforma única, aprovechando el gran paseo y ampliando las aceras del margen de las viviendas", explicó María José Cuervo. "El informe dirá que es viable, pero creo que será otro papel a guardar en un cajón", comentó por su parte Maite Martín, presidenta de la asociación vecinal "Jovellanos" de la zona centro. Subrayó que no ve "prioritaria" esta actuación en el Muro. "No hay necesidad urgente", insistió.

Con los brazos más abiertos reciben el plan en el tejido empresarial. "La noticia de la viabilidad económica y técnica era esperada, lo que acogemos con la máxima satisfacción; ahora corresponde ir analizando su posible concreción en el menor tiempo posible", aseveró Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, que defendió que este soterramiento es "la mejor solución y la más idónea para lo que podríamos denominar la ronda norte de la ciudad en tanto en cuanto se trata de una urbe costera, y con el añadido de poder contar con un parking en rotación". "Todo ello no obsta para que pueda mantenerse en superficie el tráfico rodado en épocas del año no estivales, lo que es un atractivo de primer nivel para el conjunto de residentes, además de dar servicio a vecinos, comercio, hostelería y servicios de emergencias", concluyó Baragaño.

Optimista se mostró Javier Martínez, presidente de la patronal hostelera asturiana Otea. "Vemos con muy buenos ojos esta iniciativa que busca transformar y poner en valor espacios tan icónicos como nuestro Muro de San Lorenzo", indicó Martínez, para quien este posible soterramiento del tráfico "representa una oportunidad estratégica para elevar la calidad urbana de Gijón y, por ende, su competitividad como destino de primer nivel". "No es solo una obra de infraestructura; es una apuesta por la recuperación del espacio público para las personas y, para nuestro sector, que el paseo de San Lorenzo deje de estar condicionado por la circulación rodada y se convierta en un entorno más amable, seguro y peatonal, supone un revulsivo directo", señaló el dirigente de Otea.

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"El posible soterramiento del tráfico del Muro debe analizarse como una oportunidad para ganar calidad urbana, reforzar el atractivo de Gijón y generar más vida en la calle, algo que también puede ser positivo para el comercio local", afirmó Fernando Clavijo,gerente de la Unión de Comerciantes del Principado. "Para que una transformación de esta dimensión tenga un impacto positivo real, es fundamental abordarla con rigor, planificación y diálogo, contando desde el inicio con el comercio local en aspectos clave como la accesibilidad, el aparcamiento, la carga y descarga o la convivencia de las obras con la actividad diaria", concluyó.