Inmersión virtual y dudas sobre la naturaleza de la realidad: el LEV estrena en Gijón las instalaciones de su nueva edición

En el año 1977, el a día de hoy encumbrado escritor de ciencia ficción Philip K. Dick no era tan reconocido como actualmente. El estadounidense recaló en aquel año en la localidad francesa de Metz con el fin de presentarse al público europeo, que se encontró de sopetón con mucho más que con un mero autor de "historias del espacio". En aquella conferencia convertida en pieza de culto, K. Dick sorprendió a propios y extraños con sus afirmaciones sobre la naturaleza de la realidad, al revelar su convencimiento de la existencia de múltiples universos paralelos y que "vivimos en una simulació programada por ordenador".

Mucho tienen que ver con los temas que desarrolló el icónico creador estadounidense en aquella charla con el arranque del LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) que en la mañana de este jeuves echó a andar con la presentación de sus dos primeras instalaciones: una "Meeting Philip", del francés Eric Vernhes, que tiene como eje el encuentro del visionario de la sci-fi; y la segunda, por parte de Carles Castaño con el título "*****2025/… _ES", que a través de la realidad aumentada genera un mundo opresivo, violento y sucio que es un espejo de los males que aquejan a la sociedad actual. Esta última se enmarca en el programa "Arenas Movedizas", que cumple 24 años y se integra por primera vez dentro de la programación de LEV en sus propuestas distribuidas a lo largo de la ciudad.

"Quería dar un puñetazo encima de la mesa (K. Dick) y ofreció una 'revelación'; la de un concepto muy utilizado, que es el multiverso", explico el autor de la exhibición, que estuvo en la presentación, en el Antiguo Instituto de Gijón. El francés abundó en la exposición del escritor en el que se inspiró para su obra, en la que afirmó en aquel momento -ante una audiencia que se debatió entra la incredulidad y la risa, como es palpable en la filmación del evento de Metz- que "tenemos diferentes vidas" que "discurren a la vez", a la par que él tenía "la capacidad de pasar de una a la otra".

"Aunque venía a hablar de la actualidad de la época, se presentó común profeta", explicó afirmó Verhnes sobre el hombre que le inspiró a crear "Meeting Philip". Entrando en materia, la propuesta artística, que dura 17 minutos, dejó a los asistentes del primer pase anclados a su disfrute de principio a fin. El montaje consta de un magnetófono de bobina abierta, que es el que reproduce partes del "speech" del escritor de ciencia ficción, el cual, mezcla religión, matemáticas y física en su argumentario. A las palabras las acompañan efectos luminosos, humo y un gran ventilador para generar una inmersión en la que el espectador es proclive a caer seducido, como quedó patente con el aplauso final para Verhnes y los varios asistentes que se acercaron a darle la enhorabuena.

Una distopía sobre la sociedad actual

En la Escuela de Comercio se despliega enmarcado en el concepto de ciudad como escenario del LEV una instalación que enlaza en cierto modo con lo anterior en forma de realidad mixta, una experiencia inmersiva que mezcla el entorno que nos rodea con componentes superpuestos en toda una crítica a la sociedad actual. Se trata de "*****2025/… _ES", obra en forma de videojuego profundamente ligada a las vivencias personales y las frustraciones que atravesaba en ese momento su autor, destacando especialmente la crisis de la vivienda. Aunque las escenas integran un punto de humor, Castaño subraya que busca proyectar una "visión política" y una intención de cambio, ya que el espectador pueda vislumbrar soluciones al finalizar de el recorrido entre los variopintos escenarios que se van superando mediante estrambóticas pruebas.

En cuanto a su estética, Castaño señala que su objetivo es alejarse de los estándares comerciales del 3D para encontrar un lenguaje propio. Su proceso creativo comienza con bocetos en papel que traslada fielmente al entorno digital, evitando deliberadamente la simetría o el acabado pulido porque prefiere que el resultado sea "igual que el esbozo" y en el que no faltan las críticas y caricaturas que van desde Elon Musk a Santiago Abascal, entre muchas caras conocidas.

A estas dos instalaciones, presentadas por la directora del LEV, Cristina de Silva, y los concejales de RRII (Jorge González-Palacios) y Cultura (Montserrat López Moro), respectivamente, se unió otra propuesta similar, "Ito Meikyu", de la mano de Boris Labbé, que ha sido premiada con el Grand Prix-Venice Immersive, en la 81.º edición del Festival Internacional de Venecia, aunque esta no contó con la presencia de su autor.