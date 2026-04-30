La llegada de la Europea a Gijón amplía una de las zonas más concurridas de Asturias: alrededor de 25.000 personas al día se concentrarán en la Milla del Conocimiento

La llegada de la Universidad Europea a los terrenos de ampliación del Parque Científico en La Pecuaria consolidará lo que es ya un entorno en expansión y de gran afluencia: la Milla del Conocimiento Margarita Salas. Así se llama desde hace años a este polo de innovación que preside la zona este de la ciudad, que tiene como grandes joyas a la Laboral, el propio Parque Científico y el Hospital de Cabueñes, y que con la universidad privada consolidará, se estima, una afluencia diaria que ya hoy oscila entre las 20.000 y 25.000 personas diarias entre trabajadores, alumnos y usuarios de todo tipo. El plan de la Europea, además, se suma al anunciado proyecto de ampliación del hospital público y pone la primera piedra de la expansión del Parque Científico en La Pecuaria, que tras terminar su obra de urbanización puede empezar a comercializar nuevas fincas.

El visto bueno del Principado a la solicitud de la Europea para empezar a funcionar en Gijón como centro adscrito de la universidad privada en Madrid deja sobre la mesa una inversión estimada de 35 millones de euros. La idea es que se implantarán primero, en el curso 2027-2028, cuatro titulaciones, Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, y con el objetivo de sumar en el curso siguiente otras tres: Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia. Cuando las siete titulaciones estén desplegadas, con todas las promociones en sus respectivos niveles ya en las aulas, se estima que el centro acogerá a más de 2.000 alumnos.

Con este proyecto, entonces, se reforzará un ámbito, el universitario, que ya tiene mucha presencia en la Milla. LA NUEVA ESPAÑA informaba este mes de que el gran complejo de la Universidad Laboral se encontraba hoy al 95 por ciento de ocupación y que por el edificio histórico pasan a diario unas 5.000 personas. Buena parte de ella son alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral, que tiene 1.600 estudiantes, y de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos", que tiene 1.300 estudiantes. El Conservatorio Profesional de Música y Danza suma cerca de otro millar a la lista. El traslado de la Facultad de Enfermería a un antiguo claustro de la planta baja llevará al entorno a otros 300 y sus 38 profesores.

El gran campus educativo de la Milla del Conocimiento se completa con la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI), cuyos responsables dicen tener hoy a en torno a 3.000 estudiantes y 500 profesores, sumado a Marina Civil, que tiene un volumen de actividad similar a la Facultad de Informaría: 330 alumnos y unos 40 profesores. Desde las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), vecinos de la futura Universidad Europea, se atiende a otros más de 4.000 estudiantes, si bien en el caso de este centro de enseñanza remota, como es lógico, no hay una gran afluencia diaria salvo en época de exámenes.

Respecto al Parque Científico y Tecnológico como tal, se estima que hay hoy trabajando algo más de 6.600 personas, una cifra que está a punto también de crecer en cuanto se comercialicen las fincas de la ampliación recién urbanizada. El otro "gigante" en la Milla del Conocimiento es el Hospital Universitario de Cabueñes, que entre trabajadores y pacientes aporta una cifra de afluencia diaria que se cuenta también en miles, y que verá duplicado su espacio con un nuevo proyecto de ampliación en ciernes. A la lista hay que añadir también la afluencia diaria, siempre constante, tanto del Jardín Botánico como del Tanatorio de Cabueñes, así como el instituto de la zona y LABoral Centro de Arte.

Desde la Milla del Conocimiento ya estiman que la afluencia diaria hoy al entorno supera las 20.000 personas, y en su mayoría se trata de un ir y venir de agentes relacionados entre ellos, ya que existe una colaboración activa y estrecha entre los agentes más vinculados a la investigación con los empresariales y educativos. La ubicación de la finca en primera línea de La Pecuaria, de hecho, fue uno de los aspectos que más interesó a la Universidad Europea a la hora de elegir su futura nueva sede.