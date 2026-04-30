Luz verde al plan para la vieja Champanera de Gijón: un nuevo parque tecnológico vinculado a la energía verde

Nace en Gijón un nuevo polo económico en el entorno de la Milla del Conocimiento. Los propietarios de la vieja Champanera han anunciado este jueves la puesta en marcha de GreenHUB, un proyecto de colaboración empresarial que recuperará estos antiguos terrenos industriales para crear un centro tecnológico y espacios de oficinas y talleres que darán cobijo, se espera, a entre 20 y 25 planes empresariales vinculados a las energías limpias. La iniciativa, que ya había sido adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, es privada, pero cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, cuya vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, considera que la propuesta supone "una buenísima noticia" para potenciar un sector en auge. Los promotores del plan, de hecho, aseguran que el hub "tiene los mimbres" para convertirse en referente "a nivel internacional". Las obras de construcción se harán en fases, pero se confía en poder inaugurar las primeras instalaciones dentro de año y medio o dos años.

En la presentación del proyecto estuvieron también presentes el forista Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo, y la alcaldesa Carmen Moriyón, que destacó la importancia de que "un proyecto con capital gijonés apueste por su ciudad" para impulsar un proyecto "ambicioso y extraordinariamente cuidado". "Gijón ya es hoy un lugar preferente a la hora de emprender", defendió la forista, que aseguró que a su juicio el entorno de la Milla del Conocimiento es hoy "un entorno empresarial ya único en España".

Tres de los impulsores del proyecto, Javier Izquierdo, Javier Sáenz de Jubera y Pablo García, dieron los primeros detalles de cómo quieren organizar el hub. Tienen encima de la mesa un plan ya completo y desgranado. Plantean crear un gran edificio de dos plantas para oficinas y talleres y un centro tecnológico que ayude a impulsar proyectos de innovación con áreas de laboratorio. Habrá, además, un edificio de usos múltiples y un auditorio para dar cabida, más allá de startups, a pymes y grandes empresas. Se reserva también espacio para una zona de restauración y se creará un punto de carga para vehículos eléctricos, que al quedar cerca de la autopista entienden que podrá dar buen servicio.

Diseño de los espacios compartidos, con el viejo hórreo conservado. / .

El proyecto constructivo respeta los vestigios de la vieja champanera que ya se habían salvado de las labores de derribo realizadas el pasado verano. En las infografías de cómo quedarán los nuevos espacios, de hecho, ya se integra el antiguo hórreo en una zona ajardinada de usos compartidos. Izquierdo, por lo demás, defendió que el hub buscará potenciar cinco áreas: la del hidrógeno verde y fueles alternativos, la de las baterías y almacenamiento de energía, la de la movilidad eléctrica, la del biogás y la de la inteligencia artificial aplicada al sector energético.

Retener talento joven

Sáenz de Jubera, por su lado, ahondó en las explicaciones con una reflexión de concepto. "Vemos en los periódicos que Asturias se posiciona en cuestiones de defensa y de sanidad, pero se nos estaba olvidando la energía", razonó. A su juicio, ese "olvido" va en contra de la idiosincrasia de la región, que alberga a gigantes energéticos y a grandes consumidores de energía. García añadió la importancia de que esta iniciativa sea de colaboración público-privada (él es ingeniero de la EPI) y que pueda aspirar a retener talento joven. Aseguró que en la Escuela Politécnica les "llueven las llamadas" de empresas interesadas por los alumnos que ellos forman.

Las previsiones del GreenHUB es que en unos 18 o 24 meses se puedan inaugurar las primeras obras constructivas de un proyecto que, no obstante, tendrá que ir creciendo de la mano de las empresas que finalmente apuesten por este entorno para instalarse. Adelantó Izquierdo que ya han contactado con varios interesados.