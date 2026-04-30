Los nuevos dueños del histórico restaurante Las Delicias desvelan sus planes: "Forma parte de la memoria colectiva de Gijón"

Recuperar el complejo como referente hostelero en Gijón. Ese es el objetivo fijado por Somió Capital, el grupo inversor que se ha hecho con Las Delicias después del proceso de subasta llevado a cabo hace unas semanas. “Es un activo singular que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Nuestra prioridad es recuperar ese papel y devolverle el protagonismo que tuvo, con un proyecto a la altura de lo que representa”, señala Pablo Velasco desde Somió Capital.

La adquisición de Las Delicias incluye la totalidad de la finca, de más de 6.400 metros cuadrados, así como el edificio de 1.200 metros cuadrados ubicado en la parroquia de Somió. Con la adquisición, desde el grupo inversor aspiran ahora a “la reactivación de un activo emblemático con más de un siglo de historia, que durante décadas fue un referente social y gastronómico no solo en Gijón, sino en toda Asturias”.

Los planes del grupo pasan por “mantener y potenciar el uso hostelero del complejo”. De hecho, ya están en conversaciones con operadores de primer nivel, tanto dentro como fuera de Asturias. “El objetivo es incorporar un proyecto sólido que permita reposicionar el espacio respetando su identidad, su historia y el valor que representa para el entorno”, valoran de Somió Capital.

Pablo Velasco. / LNE

"La iniciativa se está abordando desde una lógica de largo plazo y bajo un enfoque integral del activo, en el que se analizan distintas alternativas de desarrollo que permitan maximizar su valor. En este sentido, el proyecto no se limita a una única vía de explotación, sino que se apoya en el potencial global de la parcela y en su capacidad de adaptarse a distintos planteamientos, siempre bajo criterios de coherencia económica y posicionamiento", explican los responsables de Somió Capital.

Los nuevos propietarios del terreno apuestan por la continuidad del uso hostelero como "opción preferente" , eso sí, "siempre que el proyecto reúna las condiciones necesarias en términos posicionamiento, viabilidad y rentabilidad". "En paralelo, y como parte de la gestión del activo, se contemplan otros posibles escenarios de desarrollo acordes con la naturaleza y ubicación de la parcela, que se valorarían únicamente en caso de no alcanzarse un encaje adecuado dentro del planteamiento principal", matizan.