Ocho proyectos creativos para la nueva edición de la residencia LABoral Impulsa de Gijón

Serán ocho proyectos creativos los que integrarán la octava edición del programa de residencias LABoral_Impulsa en Gijón. Los elegidos para disfrutar de la beca en esta convocatoria se presentarán de forma oficial el próximo lunes, 4 de mayo de 2026, a las 11.00 horas, en el Espacio LABoral_Impulsa del Centro de Arte y Creación Industrial. La iniciativa, impulsada conjuntamente por LABoral y Gijón Impulsa, tiene como objetivo proporcionar a estas ocho microempresas y emprendedores un entorno de trabajo especializado, infraestructuras y apoyo estratégico durante un periodo de nueve meses para consolidar sus iniciativas empresariales dentro del sector cultural y creativo.

El programa de residencias LABoral_Impulsa es una iniciativa consolidada que viene desarrollándose de forma ininterrumpida desde el año 2018. Fruto de la colaboración estratégica entre LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Gijón Impulsa, este proyecto busca reforzar los servicios dirigidos al tejido cultural de la ciudad. A través de una estancia tutorizada, los seleccionados se integran en las instalaciones de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, un entorno que favorece la conexión directa entre la creación artística, la promoción empresarial y el desarrollo económico regional.

Desde la puesta en marcha de este programa, un total de 55 proyectos han pasado por sus distintas convocatorias. La incorporación de estos ocho nuevos residentes eleva la cifra histórica de beneficiarios, quienes acceden a un ecosistema de trabajo que incluye acompañamiento personalizado, orientación en la búsqueda de socios estratégicos y asesoramiento técnico para la obtención de subvenciones y ayudas públicas. El valor fundamental de la residencia reside en la generación de sinergias y vínculos profesionales.

Para esta octava edición, el comité de selección ha evaluado candidaturas de alta calidad técnica, seleccionando finalmente ocho propuestas que destacan por su enfoque innovador y su pertenencia a diversos ámbitos de la actividad creativa. Durante los próximos nueve meses, los responsables de estos proyectos desarrollarán sus planes de negocio contando con el respaldo de las infraestructuras del Centro de Arte, lo que les permitirá transformar sus ideas en servicios o productos competitivos para el mercado actual.

El acto de presentación contará con la intervención de Pablo León Gasalla (Director General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias), la vicealcaldesa Ángela Pumariega, la directora de LABoral Semíramis González, y el director-gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz. Asimismo, varios de los creadores seleccionados participarán en la sesión para explicar los pormenores de las propuestas que marcarán el desarrollo de esta nueva edición del programa.