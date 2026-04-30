Los perros de Gijón apuran sus últimas horas en la playa de de San Lorenzo: "Hay que buscar una solución"

Sin saber que son sus últimas carreras y hoyos en la playa de San Lorenzo, a los perros les toca ir despidiéndose por unos meses de gozar de uno de los espacios más privilegiados para su esparcimiento. Más preocupación mostraban los dueños ante el comienzo de la temporada de baños que arranca este viernes y, por consiguiente, la prohibición de que los canes puedan gozar del arenal. Las alternativas actuales pasan por otras playas de perros, como la del Rinconín, o buscar refugio en los grandes parques de la ciudad. En el aire se mantiene la disputa del Ayuntamiento por dejar unas horas nocturnas y a primera hora de la mañana para bajar a los animales durante el verano. Una esperanza a la que se agarran los dueños que no exigen más derechos que el de aprovechar los momentos de menos afluencia de bañistas.

"De día veo normal no traer a los perros, hay gente que no les gusta y también hay que respetarlo, además que esta playa se hace muy pequeña cuando sube la marea. En otros sitios dejan ciertas horas, por ejemplo desde nueve de la noche a nueve de la mañana y es algo que deberíamos de aplicar aquí", razona Vanessa Moreno, habitual de San Lorenzo junto a "Dana". "En Cantabria y Galicia está más extendido y no hay problemas de convivencia. Aquí parece que cuesta más y mira que somos una ciudad muy animalista. No encaja mucho viendo que en comercios y restaurantes puedes entrar con el perro pero en la playa no. Es un poco chocante", añade a su lado José Luis Gutiérrez. Su alternativa para los días de verano pasa por coger la furgoneta y buscar otras costas más permisivas con el tema animal. En Gijón, optan por el parque Fluvial o Los Pericones.

Carlos Toyos ve lógico que la temporada de baños arranque en mayo y más razonable aún que los perros no compartan espacio y momento con los humanos. Cuestión que pocos plantean. Sin embargo, no acaba de entender como en verano no hay unas horas determinadas para bajar a los animales. "Compartir niños y perros la playa no lo veo adecuado, pero deberían dejar sacarlos por la noche o hacer una zona apartada para perros, entre las escaleras 2 y 3, por ejemplo", propone como otra opción en la que la paz entre unos y otros pueda darse. "Igual que ahora está dividida, se puede buscar una solución así", reitera el dueño de "Pin" con el que se escapa a "algún río o la playa del Rinconín" para darse un baño.

Misma idea plantea Manuel Balenciaga, que también entiende que cada cosa tiene su momento. "Es normal que haya una temporada para perros, todo el mundo tiene derecho a los perros y no podemos querer que dure mientras está la temporada de baños", señala, pero también espera más acción por parte del consistorio y sugerir alternativas que compaginen sacar al perro por San Lorenzo con que los perros puedan seguir yendo en la temporada estival. "Me parece razonable la alternativa de buscar horarios lejos de la máxima afluencia de gente. Por las noches o muy pronto por la mañana se puede probar", plantea Balenciaga.

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No solo los gijoneses ven con buenos ojos los cambios, turistas como Javier González y Ruth Berrio, llegados de Madrid, confían en que se llegue a un consenso. "Vinimos de viaje y sí que miramos cuándo acababa la temporada. Nos pareció un poco pronto", explica González. "Se puede repartir la playa sin problema o dejar la temporada de baños que empiece en junio", es la opinión de Berrio que secunda Antonio González. "Es un poco pronto, todavía no es temporada alta de playa y se podía compartir un poco más el espacio. Si no recuerdo mal, antes era hasta principios de junio, no me parecería mal, pero entiendo a todas las partes", añade este vecino de Gijón. En su caso, no ve con buenos ojos que en verano se pueda abrir el acceso a los perros por la noche. "Está más oscuro y te puedes descuidar dejando el perro suelto, también los habrá que aprovechen para no recoger los excrementos", apunta, dejando claro que en verano "es necesario tener espacios para que los perros puedan esparcir", sentencia.