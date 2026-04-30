El programa de residencias Laboral Impulsa presenta los proyectos seleccionados en su nueva edición: los detalles de una cita imprescindible para el sector cultural y creativo

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Gijón Impulsa convocan el lunes, 4 de mayo de 2026, a las 11:00 h, a la rueda de prensa en la que se presentarán las propuestas seleccionadas en la VIII Convocatoria del programa de residencias LABoral_Impulsa.

El programa de Residencias LABoral Impulsa viene desarrollándose desde el año 2018, fruto de la colaboración entre LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Gijón Impulsa. Es una iniciativa con la que se pretende reforzar la actividad y servicios de Gijón Impulsa dirigidos al sector cultural y creativo, mediante un periodo de estancia y apoyo a personas emprendedoras y microempresas, integrándose en las instalaciones y actividades de otro agente de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, como es LABoral Centro de Arte, conectando el arte y la cultura con el emprendimiento, la promoción empresarial y el desarrollo económico.

Desde sus inicios, 55 proyectos han pasado por el programa en sus distintas convocatorias, que han podido beneficiarse de un espacio e infraestructuras de trabajo, acompañamiento, orientación y apoyo en la búsqueda de socios, subvenciones y ayudas, así como conexiones relevantes y colaboraciones.

El 4 de mayo de 2026 inicia su periodo de estancia la 8ª convocatoria que se desarrollará durante un periodo de 9 meses. De entre todas las candidaturas, todas de gran calidad, se han seleccionado 8 que pertenecen a distintos ámbitos de actividad y destacan por emplear enfoques innovadores y creativos. Esta residencia les aportará un lugar donde encontrar inspiración y generar vínculos y sinergias, así como la oportunidad de desarrollar su iniciativa empresarial.

El acto contará con la presencia de Pablo León Gasalla, Director de General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, en representación del Patronato de la Fundación, acompañado por la Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Ángela Pumariega; Semíramis González, Directora de LABoral Centro de Arte y Luis Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa.

Contará asimismo con la participación de varios de los creadores seleccionados en esta convocatoria.

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La rueda de prensa tendrá lugar en el Espacio LABoral_Impulsa de LABoral Centro de Arte.