El PSOE de Gijón renueva su ejecutiva por el caso Raja, que lleva su despido a los tribunales

La dirección del PSOE de Gijón, liderada por Monchu García, celebró ayer una intensa reunión en la Casa del Pueblo de la calle La Argandona, de más de tres horas, que sirvió para renovar su ejecutiva para suplir la salida forzada de Iván Álvarez Raja, suspendido de militancia por la denuncia de otra persona del partido por un presunto caso de acoso sexual. Fue la situación del exconcejal, que acaba de presentar una demanda laboral –ya admitida a trámite con fecha de juicio oral– por su despido como trabajador del grupo municipal a raíz de este caso, lo que motivó un largo debate después de que hayan pasado dos meses y el asunto no esté resuelto.

Una demora que llevó a alzar la voz a militantes históricos como el exsecretario general de los socialistas gijoneses José Manuel Sariego o el exsecretario general de UGT Justo Rodríguez Braga para exigir celeridad, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA. El primero, de hecho, amenazó con dejar la militancia, mientras que el segundo informó a su secretario general que dejaría la vida activa hasta que Ferraz resolviese el caso de Álvarez Raja. Voces que ayer fueron cuestionadas en la reunión. El caso de Cerredo, por otro lado, también generó "tensiones" entre los miembros de la ejecutiva.

Las críticas internas a cómo se estaba desarrollando el caso Raja –incluidos los requerimientos del afectado– motivó que tanto desde el PSOE de Gijón como desde la propia Federación Socialista Asturiana (FSA) se insistiese ante la dirección federal de los socialistas a que reactivasen el asunto. Recientemente, según ha podido confirmar este periódico, desde Ferraz ya se han puesto en contacto con Iván Álvarez Raja para concertar una entrevista telemática. Cabe señalar que, desde que recibió la notificación de su suspensión cautelar como militante, no ha podido ofrecer su versión ante el órgano correspondiente del partido. "Ahora les deben entrar las prisas porque el ruido mediático", señalaba un militante socialista al conocer la citación.

Ferraz cita a Raja para ofrecer su versión de lo ocurrido, pero de manera telemática

La citación, eso sí, no amplía la información sobre la denuncia presentada atribuyéndole al exconcejal una conducta de acoso sexual a otra persona del partido. De manera oficial, Álvarez Raja sigue sin conocer ni qué se le atribuye ni quién se lo atribuye. Esta falta de información motivó que el interesado remitiese un extenso documento a la comisión de Ética y Garantías del PSOE nacional en el que advertía una "indefensión evidente" y deslizaba la existencia de "una venganza o una operación política de fuego amigo".

Ahora, eso sí, Monchu García anunció ayer durante la ejecutiva dos cambios para ocupar el puesto de Iván Álvarez Raja, que hasta la denuncia llevaba la secretaría de Ideas y Programas. Ese cargo lo ocupa ahora Jorge Fernández León, nombre fuerte del PSOE gijonés y con amplia trayectoria, pues fue el primer director de la Fundación Municipal de Cultura. Ahora, es también pieza clave en el Consejo creado para impulsar la candidatura de Oviedo como capital europea de la cultura. El cargo vacante que deja Fernández León, el de Comunicación, lo asume, por su parte, Anaya Rodríguez, responsable de prensa del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento.

En la ejecutiva, además, el caso de la mina de Cerredo ocupó buena parte de la sesión, aflorando cada vez más voces, a pesar de la postura oficial, de que existen responsabilidades políticas que deben asumirse. Discrepancias entre los miembros de la ejecutiva que levantaron "muchas tensiones". También comienzan a surgir voces internas de falta de liderazgo y autoridad en la Casa del Pueblo.