Así será el nuevo Albergue Covadonga de Gijón: luz natural, habitaciones con baño y un gran patio interior

La reforma integral del Albergue Covadonga, tras recibir el visto bueno de la Junta de Gobierno este jueves, acaba de salir a licitación por los anunciados 5,6 millones de euros y un plazo de obras estimado de dos años. El inmueble, recurso fundamental en la ciudad para la atención de personas sin hogar, se remodelará casi por completo para crear un nuevo recurso adaptado a las nuevas directrices en la atención al sinhogarismo, que instan a crear espacios más privados para favorecer la recuperación de cada usuario. La obra, ahora en concurso público, admite la recepción de ofertas hasta el próximo 27 de mayo, por lo que se mantiene la previsión de que los trabajos puedan empezar en torno a septiembre. Para este 2026 hay una partida presupuestaria reservada de 1,2 millones.

Recuerdan los arquitectos que la reforma del Albergue "se enmarca en un contexto de cambio de modelo estratégico en la atención a las personas sin hogar" a nivel europeo y que apuesta por una atención más centrada en el individuo y alejada de la llamada "institucionalización", que es como se llaman ahora por los modelos que, aun asistiendo a personas vulnerables, no facilitan que éstas puedan recuperar su independencia y afrontar un proyecto de vida propio. En el caso del Albergue, el cambio implicará no descuidar la atención de casos urgentes y estancias cortas, pero sí incorporar en mayor medida instalaciones que permitan acoger a usuarios durante más tiempo y en habitaciones más privadas que fomenten su autonomía y participación.

El edificio actual tiene forma de "U" que a juicio de los técnicos "quiebra" su fachada y genera "un espacio interior descontrolado en términos de privacidad y accesibilidad". Esa apertura se cerrará, creando un nuevo patio interior con luz natural y cuatro fachadas "compactas". Además, la envolvente renovada será ventilada, sustituyendo el acabado actual de ladrillo por uno cerámico en tonos color crema para darle al Albergue "una nueva identidad visual, unificada y contemporánea". La cubierta, además, se dotará de paneles solares para facilitar la eficiencia energética del inmueble.

Diseño del futuro patio interior del Albergue. / .

El reparto de espacios tras la reforma será también más ordenado. Habrá tres áreas diferenciadas y con accesos propios: el albergue como tal, el centro de baja exigencia y un espacio comunitario y social. El patio interior pretende ser "el eje central del proyecto", su núcleo funcional y tendrá una parte cubierta, previsiblemente con pérgolas, para facilitar su uso en días de mal tiempo. Tras la reforma, la entrada principal del Albergue será por Sanz Crespo. El diseño de las habitaciones, por su parte, se reorganiza también para facilitar estancias cortas y largas. Todas serán habitaciones dobles o individuales (las actuales son triples) y tendrán baño propio, "favoreciendo la dignidad y la privacidad".

Lo ambicioso de la reforma implica que las labores previas de derribo tendrán un alcance considerable. Del actual Albergue se tirarán la cubierta, el volumen de entrada que hoy sirve de recepción y oculta el patio, las escaleras interiores, la pérgola exterior y todos los tabiques, falsos techos y revestimientos interiores. También todas las carpinterías.

Futuro recibidor del Albergue tras su reforma. / .

Los arquitectos del estudio Maximiliano de la Rasilla ya habían explicado que la idea era agrupar las estancias cortas en la primera planta y las más largas en la segunda. En el proyecto, ahora, dibuja para la primera planta cinco habitaciones individuales, dos de movilidad reducida y 24 dobles y, para la segunda, 17 habitaciones individuales, dos de movilidad reducida y tres que se habían reservado para las hermanas capuchinas, que tal y como había anunciado LA NUEVA ESPAÑA abandonaron el inmueble recientemente, por lo que ya no son necesarias. Los técnicos son conscientes de esto y estiman que estos tres dormitorios pueden incorporarse en el ala de mujeres sin mayor problema. En total el Albergue tendrá 53 plazas.

El gobierno local aprobó para blindar esta obra modificar los límites de gasto plurianual, ya que el Consistorio tendrá que invertir 2,8 millones el año que viene y los 1,6 restantes en 2028. Lo ambicioso de la actuación obliga también a diseñar un plan de realojo para los usuarios, ya que el Albergue no podrá compaginar el grueso de la reforma con su actividad ordinaria. Tanto la Red de Inclusión Activa (Redia) como los responsables del propio Albergue participarán de forma activa tanto en esta labor de realojo como en la aplicación práctica del nuevo modelo asistencial a adoptar.