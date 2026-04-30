Un único candidato para suceder a Paulino Tuñón al frente de los vecinos de La Guía: Alejandro García Cueto-Felgueroso da el paso
"Me inoculó las ganas de generar cohesión social; dejó huella", reivindica el abogado sobre el presidente saliente
La asamblea para abordar el relevo será el 15 de mayo
La carrera electoral para suceder a Paulino Tuñón al frente de la asociación vecinal de La Guía se queda con un único aspirante. Es Alejandro García Cueto-Felgueroso, que ejercía de vicepresidente. El abogado destacó que Tuñón fue precisamente clave para que diese el paso. "Tengo una relación especial y estrecha con él; me inoculó ese espíritu vecinal, esas ganas de generar cohesión social y conectar a joven con mayores", subrayó este jueves Cueto-Felgueroso, que en 2023 optó a presidir el Real Club de Tenis de Gijón.
El abogado, que encomió el "buen hacer" y la "huella" que deja Paulino Tuñón —y también sus predecesores— se postula para liderar la asociación para, entre otras cosas, incentivar la actividad social y cultural del barrio ubicado en Somió. El plazo para la presentación de candidaturas ya concluyó y solamente la encabezada por Cueto-Felgueroso concurrió. En la lista le acompañan Milagros Madiado como vicepresidenta, Raquel Acón como secretaria, Eva Gómez como vicesecretaria, Francisco Miguel Baudor como tesorero y María Lobo como vicetesorera, además de seis vocales. "Hay savia nueva y nuevos perfiles; queremos unir generaciones", ahondó Alejandro García Cueto-Felgueroso.
La asamblea general extraordinaria para abordar el relevo tendrá lugar el 15 de mayo. Ahí, si todo va según lo previsto, se ratificará la candidatura de Alejandro García Cueto-Felgueroso para afrontar su primer mandato en La Guía tras los 16 años de servicio de Paulino Tuñón.
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