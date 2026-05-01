El Ayuntamiento de Gijón aclara que la competencia sobre criaderos y animales de compañía recae en el Principado

El Ayuntamiento de Gijón rechazó la creación de un registro municipal en criaderos, residencias caninas y núcleos zoológicos así como revisar el protocolo de actuación en las inspecciones al no tener competencias para ello. Tras el ruego promulgado por el PSOE en la Comisión de Medio Ambiente, el edil Rodrigo Pintueles explicó que ambas cuestiones están fuera del alcance municipal debido a que es el Principado el que tiene que gestionar estos asuntos. "No es posible porque las entidades locales únicamente pueden crear y gestionar los registros públicos que les vienen impuestos por Ley", expuso el concejal. La petición del grupo socialista llega tras la intervención del Seprona en un criadero ilegal en Serín, donde rescataron a 339 perros en nefastas condiciones.

La explicación dada desde la Concejalía de Medio Ambiente se sostiene en que no cuentan "con potestad alguna para imponer un registro de animales", ya que es al Principado al que le corresponde dicha tarea "a través de la inscripción de los núcleos zoológicos o el alta en el Registro de Animales de Compañía". Tampoco podrían intervenir en las inspecciones debido a que los encargados para ello son los veterinarios que dependen de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

Pintueles recordó que en este ámbito, el Ayuntamiento tiene la tarea de supervisar las solicitudes de licencias de obras, permisos de apertura y que las instalaciones dedicadas a la cría o alojamiento de animales se ajustan a la normativa local en el plano de la legalidad urbanística. "En ningún caso nos corresponde comprobar el estado de salud de los animales", añadió el edil que quiso ensalzar la labor de los trabajadores del Albergue Municipal de Serín. "Han sido ejemplares por su compromiso y eficacia. Se hicieron cargo de los animales incautados y en un tiempo récord de menos de 24 horas consiguieron realojar a todos y aseguraron que recibieran los cuidados higiénicos y veterinarios que necesitaban", añadió Pintueles.

El realojo de los perros

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En los últimos días, la misión del Albergue Municipal de Serín, así como el resto de criaderos a los que se ha mandado a los más de 300 perros, ha sido la de realojarlos en residencias provisionales. Desde el propio centro también han mandado un mensaje de calma sobre las llamadas que han estado recibiendo de particulares para acoger los animales, recordando que no están en adopción. Por el momento, algunos ya han encontrado acomodo provisional.