Cenero ya habla el idioma de la folixa: el arranque de las fiestas en los barrios y parroquias de Gijón

"Todos los gijoneses estamos orgullosos del patrimonio cultural que conserváis", afirmó este viernes Inaciu Galán, pregonero de las fiestas del Santo Cristo de la Abadía de Cenero. El escritor y activista en defensa del asturiano hizo entre otras eso, reivindicar la llingua. "No la dejemos morir", resaltó Galán, que pronunció su discurso en asturiano. También habló de las romerías. "No son solo entretenimiento para el pueblo, sino una forma de vida, un espacio para conocerse, charlar y colaborar", aseguró el pregonero.

El pistoletazo de salida de los festejos tuvo lugar en la iglesia de San Juan Bautista de Cenero, "la parroquiona", bromeó Inaciu Galán. Cenero, por extensión, es la parroquia más grande de Gijón. "Si vienes a la ciudad de turismo, no puedes dejar de visitarla", destacó Galán en un acto en el que estuvieron Consuelo González y Albino Laruelo, líder vecinal y párroco, respectivamente. También hubo nutrida representación política. De Cenero elogió Inaciu Galán la Villa romana de Veranes, las torres de los Álvarez de las Asturias, el Turruxón... También que fue "pionera" del fútbol femenino. "Esta parroquia no tiene solo piedras y árboles de los que sentirse orgullosos, también de personas con buenas ideas y valores positivos", subrayó el escritor, que leyó fragmentos de poemas y de crónicas de antiguos portafolios de las fiestas.

Volviendo a las romerías, Inaciu Galán manifestó que estas son necesarias, que deberían ser innegociables en el calendario. "Son, de alguna manera, la forma de seguir creando comunidad, de que un pueblo siga siendo un pueblo y no solo una urbanización de casas en la que nadie habla con nadie", sostuvo Galán, que reservó un pasaje de su pregón para recordar al fallecido Xesús Cañedo, destacado impulsor de la cultura asturiana y cofundador del Partíu Asturianista (PAS). Para concluir, el escritor animó a los presentes en el templo a "querer" a la lengua asturiana. "Será la forma de ver el mundo y de expresarlo que tenemos y que tanto nos presta", aseveró.

El arranque de las fiestas de Cenero, en imágenes / Ángel González

Tras los aplausos arribó la segunda parte del encuentro, con el homenaje a la vecina Adoración García, de 72 años. Una mujer que, en Cenero, ha estado en todas partes: en la sociedad de fiestas, en los bolos, en el baile, en el fútbol... Siempre aportando su granito de arena. Isabel Riestra, tesorera de la Sociedad de Fiestas Santo Cristo de la Abadía, agradeció la "labor interesada" de la agasajada. "Esto no se tiene que acabar nunca", recalcó sobre estas celebraciones Adoración García, a su vez una de las fundadoras del Club de la Amistad. "Con paraguas y alegría voy para el Cristo de la Abadía", bromeó García.

Isabel Riestra, por otro lado, animó a la gente a colaborar con la sociedad de festejos. Su presidente, Fernando Díaz, valora dejarlo, por lo que es imperioso un relevo. Inaugurada oficialmente la folixa, los asistentes se desplazaron a la carpa, donde tocaba reparto del bollo y la botella del vino para los socios, cena y luego verbena. La parroquia de Cenero, que abre la agenda festiva de la ciudad, estará de parranda hasta este domingo.