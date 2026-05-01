A falta de San Lorenzo, bueno es El Cervigón para los perros de Gijón: "Venir merece la pena"

Una es grande y de arena fina, la otra pequeña y de sedimento más ordinario. Son diferentes, pero algo tienen en común y es que, de octubre a mayo, los perros gijoneses disfrutan ambas: son las playas de San Lorenzo y de El Cervigón. Con el inicio de la temporada de baños este 1 de mayo, la presencia de canes queda restringida en el arenal que rige el paseo del Muro y las mascotas vuelven al reducto de El Rinconín para disfrutar de las delicias de los baños marítimos. No obstante, aunque los dueños de los perros echan de menos la "comodidad y amplitud" de San Lorenzo, no les importa desplazarse hasta El Cervigón por el esparcimiento de sus animales. "Venir merece la pena", afirman, sobre un enclave que consideran ya "inconcebible" sin la presencia de los canes.

A falta de San Lorenzo, bueno es El Cervigón para los perros de Gijón, en imágenes / Oriol López

Mónica Pereira es de esta opinión. La playa es muy de su gusto, "bonita", explica, mientras le seca las patitas a "Junior", un beagle de ocho años al que le gusta pasear por la orilla porque es "anti agua". San Lorenzo le queda "mejor" porque su perro está un poco enfermo de las patas de atrás, pero la felicidad del can es lo primero y con gusto le lleva hasta El Cervigón a paso lento.

La que si se dio un chapuzón fue la perra "Blue", que iba de ruta con sus guías, Aránzazu Gutiérrez y Paul Atkins. "En San Lorenzo juega más, corre más, socializa más", echaba de menos esta pareja, residente en El Coto y defensores del civismo de los dueños de los perros respecto a los excrementos: "Es raro el que no los recoge".

"Algunas personas ensucian más que ellos", afirmaron Sergio Rodríguez y Hugo Freije a pie de playa, con el pitbull "Zeus". Entienden la medida de restringir la entrada a perros en San Lorenzo durante la temporada de baños, pero les fastidia a partes iguales. Y se quejan: "Algunos vienen aquí (Cervigón) y también critican que haya perros".

Por último, Ana García y Adolfo Vega, que daban una vuelta por el paseo, prefieren vetar la entrada a perros en verano a San Lorenzo, aunque no están en contra del acceso fuera de temporada. Lejos de presentar quejas sobre supuesta suciedad provocada por las mascotas, señalan el buen hacer de los gijoneses para mantener los arenales lo más limpios posible.