Así llegó la Universidad Europea a Gijón: una carta de Moriyón, una visita a la Laboral y un aterrizaje en dos fases

A la Universidad Europea le interesa Gijón desde hace ahora cosa de tres años. En julio de 2023 representantes de la entidad privada habían informado al Ayuntamiento de su interés por crear un campus autónomo en el norte de España y explicaron que tenían a la ciudad como una de sus varias opciones. El Consistorio recogió el guante de inmediato ante ese primer tanteo y lo concretó unas semanas después con una visita al entorno de La Pecuaria, que entonces ya se sabía que acogería la ampliación del Parque Científico. El Consistorio desde entonces sospecha que esa visita, que incluyó la propuesta improvisada de la alcaldesa Carmen Moriyón para subir hasta la torre de la Laboral y poder ver La Pecuaria con perspectiva, fue una de las cuestiones que llevaron a la universidad a decidirse por Asturias. El visto bueno del Principado este lunes al plan de la Europea para iniciar su andadura como centro adscrito, ahora, marca el principio del fin de un camino que ha sido largo y más complicado de lo previsto.

En esa visita al entorno, que fue en septiembre de 2023, las ideas parecían bastante claras. De hecho, la Europea confirmó su interés por hacerse con una de las fincas de La Pecuaria a finales de ese mismo año. Preocupaban los tiempos, pero el plan de La Pecuaria estaba diseñado y los plazos podían encajar, más aún cuando a inicios del mandato se aprobó un ligero cambio del proyecto inicialmente previsto para excluir un terreno que aún no era municipal y poder sacar adelante la licitación de la primera fase de inmediato. Moriyón, además, y como apoyo a las conversaciones que la Europea estaba manteniendo también con el Principado, firmó una carta en junio de 2024 a modo de declaración de intenciones. En ella aseguraba que la finca por la que se apostaba era "idónea" y reafirmaba el "compromiso" del Ayuntamiento para "poner en marcha los procedimientos oportunos" que permitiesen blindar el proyecto.

En septiembre de ese año se licitó la enajenación de la finca, con la promesa del Consistorio de iniciar las obras de urbanización de La Pecuaria para ampliar el Parque Científico en pocos meses. La Europea pujó por el terreno y en febrero de 2025 el Ayuntamiento cumplió su parte con el inicio de las labores de urbanización. En el contrato de adjudicación de la finca se estipuló una enajenación por 3,2 millones de euros y que éstos se pagarían cuando la urbanización de todo el entorno estuviese terminada. Ese hito se superó este mes: el Consistorio recepcionó las obras el pasado día 10. Desde entonces, está activa la cuenta atrás de un mes para que la Europea formalice la compra de la finca.

Esa cuenta atrás, ahora, ya no preocupa, toda vez que la universidad privada recibió el visto bueno del Principado el pasado lunes, tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA dos días antes, y el proyecto tiene ya vía libre para prosperar. Pero esa tranquilidad es reciente. El gobierno local siempre defendió que la Europea les había trasladado su compromiso con el plan en todo momento y que también desde el Principado, a través del consejero Borja Sánchez, se les aseguraba que los trámites no estaban siendo problemáticos, es igualmente cierto que hubo un escollo importante que trastocó la hoja de ruta original: el decreto estatal que a finales del año pasado, en octubre, aprobó endurecer los requisitos para la implantación de universidades privadas en el país.

Diseño del futuro centro adscrito de la Europea en Gijón. / .

Para entonces en la región había tres proyectos de este sector: el de la Universidad Nebrija en Avilés, el de la Universidad Alfonso X El Sabio en Oviedo y el de la Europea en Gijón. Pero solo este último se planteaba como campus autónomo. Los otros dos desde el inicio pedían llegar a Asturias como centros adscritos de sus sedes de origen y, de hecho, recibieron el visto bueno del Principado ya ese mismo mes de octubre. El único plan que tuvo que reformularse fue el gijonés, que además veía que la urbanización de La Pecuaria avanzaba y que pronto tendría que blindar la compra de la finca para un proyecto que aún no tenía un aval administrativo claro.

Una llegada en dos fases

La Universidad Europea reaccionó rápido y, desde entonces, trabaja en una suerte de aterrizaje en Gijón en dos fases, primero como centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid y más adelante como campus autónomo de la futura Universidad Europea de Asturias. La propia Europea comunicó este cambio pocas semanas después de aprobarse el decreto, a mediados de noviembre. El permiso que acaba de recibir permite impulsar esa primera actuación y la apuesta será ya ambiciosa: se calcula una inversión de más de 35 millones de euros para este nuevo centro adscrito, que espera empezar a funcionar en el curso de 2027 y 2028 con las titulaciones de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, que aspira a sumar en el curso siguiente Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia.

Cuando estas siete titulaciones estén desplegadas con todas sus promociones en clase, se calcula que habrá 2.000 alumnos formándose. Todo ello "una vez obtenidas las validaciones pertinentes" y con la previsión de ofrecer también programas de posgrado especializados en el área de la salud. Considera la Europea que la suya será "la oferta académica más completa y ambiciosa en Ciencias de la Salud de todo el Principado de Asturias". Y Moriyón que su llegada traerá "un nuevo agente para la transformación de la ciudad". La Regidora le agradeció hace unos días a la Europea, además, su "apuesta y confianza sin ambages en Gijón". El Principado ya ha aclarado, por su parte, que el acuerdo de este lunes es un visto bueno a los trámites realizados hasta ahora, pero recordó que las titulaciones a implantar tendrán que pasar también el filtro del Consejo de Universidades.