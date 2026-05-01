Una marea de 22 socorristas para las playas de Gijón: salvamento inicia su despliegue en la temporada de baños con "mucha ilusión"

Bermudas, flotadores de asa, mucho color rojo y miradas de reojo hacia este grupo de hombres y mujeres que hoy pusieron pie por primera vez en 2026 en el Muro de la playa de San Lorenzo con el comienzo de la temporada de baños, que dio su pistoletazo de salida este 1 de mayo. Un poco así fue el panorama que se vio ayer por la tarde en las inmediaciones del puesto de Seguridad Ciudadana y Salvamento Marítimo que preside el principal arenal del municipio. Por la instalación por la que ya desfilaron y arrancaron con sus labores los primeros 22 profesionales seleccionados por el Ayuntamiento para realizar la tarea de vigilancia de las playas municipales, una responsabilidad que asumen "con mucha ilusión" y que desarrollarán en primer lugar y hasta el 21 de mayo, en San Lorenzo, Poniente y el Arbeyal, las playas urbanas.

Este contingente inicial, formado mayoritariamente por personal fijo discontinuo, es la avanzadilla de un despliegue que crecerá, como es habitual, al mismo ritmo que el mercurio alcanza nuevas muescas. Según han confirmado fuentes del servicio de salvamento, el objetivo es alcanzar un total de 52 profesionales a mediados de junio, superando así la "plantilla ideal" de años anteriores.

El equipo definitivo estará compuesto por un equilibrio de 30 socorristas, 12 lancheros y 6 auxiliares de playa, a los que se sumarán las nuevas incorporaciones procedentes de las bolsas de trabajo, con edades comprendidas mayoritariamente entre los 20 y los 30 años y se trata de "veteranos" que ya cuentan con experiencia en campañas previas. El desglose de personal serán: 45 efectivos por parte del Ayuntamiento, distribuidos entre los tres arenales urbanos, Cervigón y Los Mayanes. La Federación Asturiana de Concejos (FAAC) aportará siete socorristas para las playas de Peñarrubia y Estaño.

En el apartado logístico, el servicio, que se puso manos a la obra y ya hizo sus primeras tareas de vigilancia en el arenal, estrena este año importantes mejoras en sus puestos de mando. Además de la nueva caseta de salvamento en la zona del Náutico, el equipo técnico trabaja para incorporar un módulo específico para los patrones de embarcación en el Puerto Deportivo. Sin embargo, la novedad que más expectación genera son los nuevos puestos de vigilancia, las "torretas con forma de caseta" que sustituirán a las antiguas estructuras.

Según explican desde el servicio, no se trata solo de un cambio estético, sino de una necesidad operativa para el "resguardo de los socorristas" ante las inclemencias del tiempo, permitiéndoles proteger el material y mantener la vigilancia incluso bajo la lluvia.

Pese al despliegue de motos de agua y lanchas, desde la dirección se insiste en que el éxito de la campaña no reside en los rescates heroicos, sino en que el "trabajo principal es la prevención" mediante una señalización rigurosa y una vigilancia constante. El horizonte final de este esfuerzo es el 15 de octubre, día en que se clausurará la temporada. El objetivo compartido por toda la plantilla es poder cumplir de nuevo con el rito de "colgar el ramo" de laurel en la escalera 12, una tradición que simboliza que el verano ha concluido sin ningún percance que implicase fallecidos por ahogamiento.

La planificación diseñada para este 2026 establece un calendario progresivo. Durante el mes de mayo, la vigilancia se limitará a los fines de semana en horario de 11.30 a 19.00 horas, a excepción de la última semana del mes, cuando el servicio pasará a ser diario bajo ese mismo horario. El salto llegará el 1 de junio, cuando San Lorenzo inaugurará los tres turnos de trabajo, ampliando su cobertura desde las 10.00 hasta las 21.00 horas. Finalmente, el 15 de junio se activará la última fase con la incorporación del servicio en las playas del este y zonas rurales, abarcando Los Mayanes (escalera 21), el Cervigón (escalera 24), Peñarrubia y Estaño.

Un legado de 25 temporadas

El arranque de este año tiene además un cariz histórico para el servicio, que cumple sus bodas de plata bajo la misma dirección técnica, la de Flor Palacio. Con 24 años de experiencia acumulada y encarando su temporada número 25, la actual jefatura ha superado incluso el legado de la generación anterior, que encarnó su padre, el mítico Maximino "Mino" Palacio, en una estirpe dedicada al salvamento en Gijón que se remonta a la década de los 80. Tras completar las jornadas de formación previa en la Asociación de Vecinos de La Arena, el equipo asegura estar listo para afrontar los desafíos de la mar con el firme propósito de "ponerse a funcionar" para que, un año más, luzca de nuevo el citado laurel en el Muro al llegar el otoño.