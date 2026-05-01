Del recelo a una obra "carísima" al aval a ganar "más espacio peatonal": las valoraciones de los habituales del Muro de Gijón al plan para soterrar el tráfico

Aval a sacar los coches de la primera línea de playa. Al menos eso expresaron este jueves varios de los habituales del Muro de San Lorenzo, un punto estratégico de Gijón para el cual el Ayuntamiento plantea un soterramiento del tráfico. La idea no desagrada por lo que supondría, ganar más espacio peatonal, si bien también hay recelo por la magnitud de la obra. "Así habría más zonas para las personas", afirmaron los simpatizantes del proyecto. "No es necesaria", señalaron los más escépticos.

El estudio de viabilidad encargado por el gobierno local plantea una doble vía: un soterramiento en dos niveles con 933 plazas de aparcamiento y, la otra, tres niveles con 1.461. La inversión iría, respectivamente, entre los 120 y los 137 millones de euros. En este aspecto, el económico, el que echa un poco para atrás a Borja Fuente, que este jueves paseaba por el Muro con su mujer, Irene Bautista. "Lo veo complicado; es una obra carísima", recalcó Fuente, que también puso sobre la mesa las molestias que generarán los trabajos —se estima que durarían entre tres y cuatro años— a los residentes y trabajadores del entorno. "Más allá de si se puede hacer o no, la idea es fantástica", aplaudió Irene Bautista. "Ayudaría a la imagen de la ciudad", remató Borja Fuente sobre esta propuesta municipal.

De ejecutarse, el soterramiento tendría sus accesos por la avenida de Castilla y por Ezcurdia —se valora una salida más por Menéndez Pelayo—, a la altura de la calle Juan Alonso. A metros del cruce entre estas últimas está la cafetería "Drink Planet". Su encargada, Estela Rodríguez, no ve con malos ojos el plan. "En un paseo marítimo así no debería haber una carretera entre la playa y los edificios", manifestó la hostelera, para quien la nueva distribución sería "beneficiosa" para el sector y también para gijoneses y turistas, "para disfrutar más de la zona sin tener que estar pendientes de cruzar". Rodríguez asimismo aplaudió que el proyecto incluya centenares de plazas de estacionamiento. "Está bien que se facilite a la gente dónde dejar su vehículo y ofrecer comodidades", proclamó.

Asiduos del Muro, aunque vecinos de El Llano, son Javier Peinador y Flor León, que caminaban tranquilamente junto a la barandilla. El calor apretaba a mediodía. El matrimonio dieron su visto bueno al soterramiento. "El tráfico debe ir por algún sitio y hacer esto peatonal (en referencia al Muro) lo veo perfecto", aseveró Javier Peinador. Ambos valoraron positivamente que el plan conlleve la generación de un parking subterráneo, donde habría aparcamientos en espiga y en cordón. La cifra variaría en función de si se opta por dos niveles o tres. "Aparcar aquí, sobre todo en verano, es muy difícil", sostuvo Peinador.

Los habituales del Muro de Gijón valoran el plan del soterramiento (en imágenes) / Juan Plaza

Para la superficie, el matrimonio tiene claro que se debe apostar por paseos y zonas verdes. En definitiva, que el peatón gane protagonismo en detrimento del tráfico rodado. ¿Y está justificada la inversión? "Para los ciudadanos de a pie, 120 millones suena muy rimbombante", bromeaba Flor León. "Pero es que realmente es una obra muy grande; no es simplemente hacer un túnel", replicó Javier Peinador. El Ayuntamiento asumiría cubrir un 25 % del presupuesto, es decir, en torno a 30 millones de euros. A la determinación de que el soterramiento es factible se llegó tras un análisis basado en 19 sondeos y 18 ensayos de penetración entre la avenida del Molinón y Eladio Carreño.

La actuación dejaría en superficie un espacio casi entero peatonal, pero salvando un vial de servicio pegado a los edificios para permitir el paso de ambulancias, residentes y labores de carga y descarga. Y se dibuja ya sobre plano un gran carril bici. Por el actual del Muro hay bastante movimiento. Miguel Mendivil, vecino de la calle Carlos Marx, acostumbra a circular por el mismo en el Muro. A diario, de hecho. "Desde el punto de vista del peatón y el ciclista, si se soterra el tráfico el lugar quedaría mucho mejor", subrayó Mendivil, que no quiso mojarse sobre si es una intervención perentoria. "Si se ha hecho un estudio técnico y económico y esto será bueno para la ciudad, adelante", aseguró.

Un "tráfico exagerado en agosto"

Juan Avello es vecino de La Arena, barrio en el que, por contra, el soterramiento no goza del beneplácito de todos. Avello es uno de esos recelosos con el proyecto. "Desde que se pusieron limitaciones, el tráfico en el Muro es menor", destacó el residente nada más aparcar su coche en la avenida de Rufo García Rendueles. "No creo que haya necesidad de mejorarlo; es más acuciante el problema del aparcamiento", agregó Juan Avello, que realizó una puntualización. "Nunca estoy por aquí en agosto, entonces no sufro el tráfico exagerado de los meses más intensos", comentó el conductor.

Durante la presentación del estudio se informó, además, del impacto del tráfico en la zona. Oscila entre 15.000 y 18.000 vehículos al día. En "tardes soleadas", el número alcanza los 22.000. El anuncio de la viabilidad del soterramiento en el Muro por parte del Ayuntamiento —junto a los detalles sobre que implicaría económicamente y los plazos— despertó este miércoles las críticas políticas de la oposición, que tildó de "innecesaria" la obra. El PP, socio de gobierno, se ciñó a que su apuesta para ese entorno pasa por la plataforma única.