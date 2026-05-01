La segunda fase de la reforma del teatro Jovellanos de Gijón, adjudicada: comenzará en verano y se compaginará con la actividad cultural
Las obras, presupuestadas en más de medio millón, pretenden "modernizar" el complejo
Renovación de baños y camerinos y mejoras de accesibilidad y en la taquilla, entre las actuaciones
La segunda fase de la reforma del teatro Jovellanos, más cerca. Para "finales de junio" o "principios de julio" está previsto el inicio de unas obras que buscan "modernizar" el complejo con, entre otras cosas, la renovación de los baños y camerinos, la mejora de la accesibilidad y sustanciales cambios en la taquilla que dejarán de obligar a los compradores a hacer cola a la intemperie. A más de medio millón de euros asciende el presupuesto global de la actuación, adjudicada ya a Citanias. Esta constructora, por ejemplo, está acometiendo las obras del futuro colegio público de Nuevo Roces.
Si el proceso sigue su curso, los trabajos se compaginarán con la actividad cultural y ordinaria del teatro, que hace meses ya se sometió a una primera intervención, que consistió en la renovación del sistema de climatización y también en mejoras de accesibilidad en el interior. El Jovellanos permaneció cerrado aproximadamente un mes para que se llevasen a cabo las tareas antes del retorno de la programación. Este nuevo proyecto, impulsado desde Divertia, contempla asimismo en esta segunda fase la reparación de las fachadas interiores a patio y la reparación e impermeabilización de la marquesina ubicada en la fachada principal.
Los plazos que se manejan es que la reforma en el odeón se prolongue durante alrededor de seis meses. Comenzará en baños y camerinos y continuará con las modificaciones en la taquilla, culminando con el arreglo de la marquesina y la fachada del patio de manzana. "Pretendemos mejorar la experiencia del público y que el teatro siga siendo un referente", afirmaba Oliver Suárez, presidente de Divertia, cuando el proyecto salió a licitación. Una de las actuaciones que recoge el plan afecta a las fachadas del edificio a patio de manzana, que "presentan patologías debido al paso del tiempo". El equipamiento forma parte de una manzana delimitada por el propio paseo de Begoña con las calles Casimiro Velasco y San Bernardo.
Formalizada la dirección facultativa de la obra del centro de arte de Tabacalera
Solventado el último trámite administrativo para que ya puedan comenzar las obras del centro de arte de Tabacalera. Este es la formalización de la adjudicación del servicio de la dirección facultativa. Resultó elegida la UTE formada por los arquitectos Óscar Pérez Silanes, Carlos Pereda Iglesias, Román Villasana Gutiérrez e Ignacio Olite Lumbreras, que hicieron con un contrato de 659.500 euros más IVA. En enero ya se habían adjudicado las obras como tal, en ese caso para la UTE formada por Terra Ingenieros y Proforma, con un importe superior a los 21,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses.
Con este proyecto, Tabacalera recuperará su edificio histórico reservando la planta baja para el futuro Museo de Gijón y liberando las dos plantas en altura para acoger grandes exposiciones. También se erigirá a su lado un bloque de nueva construcción con dos inmuebles, dotados de servicios como un auditorio y una zona de hostelería. La iglesia, mientras, tendrá un acceso independiente.
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