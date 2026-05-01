"Esto Ye Ciares" canta y baila para festejar sus cinco años

Fue un Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, de lo más festivo y animado en Ceares. La asociación vecinal "Esto Ye Ciares" organizó este viernes una folixa que sirvió para conmemborar los cinco años que cumplió hace escasas semanas la entidad. La celebración, a la que respetó el buen tiempo, tuvo lugar en el campo de fútbol de La Cruz.

La música y el ambiente desenfadado reinaron en una jornada que incluyó mucha música, con la participación de las "Pandereteres de Ciares" y el grupo "Rollu Folk". Fue una especie. asimismo, de un "micro abierto".

La música tradicional a golpe de gaita y tambor fue protagonista de una fiesta que se convirtió en la "excusa" perfecta para festejar el quinto aniversario del nacimiento de "Esto Ye Ciares", colectivo que preside Víctor Díaz. El principal desencadenante para la creación de este colectivo fue el anuncio, en 2021 y con el precedente gobierno municipal, de la demolición del Hogar de Ceares. La situación ha dado un vuelco. No solo no se va a derribar, sino que a las puertas está la reforma del equipamiento, presupuestado en 2,16 millones de euros.

La previsión es que en verano arranquen las obras para que el edificio pueda estar operativo a finales de 2027.

La folixa se extendió, como "advertían" los organizadores, hasta que el cuerpo aguantó. Fueron muchas horas de jarana. El carácter popular del festejo se hizo presente en una jornada conmemorativa de gran significado para la asociación vecinal "Esto Ye Ciares".

Noticias relacionadas

No solo por el lustro que cumple, sino porque la frustración por el motivo de su origen —el oscuro futuro que le deparaba al Hogar del Productor— ha tornado en optimismo ante la proximidad de las obras. "Esto Ye Ciares" convive en el barrio con la asociación La Cruz, entidad ya con mayor recorrido.