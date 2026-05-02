El auge de la Europea: un gigante educativo que crece al norte y al sur

La Universidad Europea, que acaba de recibir el primer espaldarazo para poder implantarse en Gijón, inicia ahora su recorrido para implantarse en el norte del país pocos meses después de haber consolidado su arraigo en el sur, con la apertura de su campus de Málaga el pasado mes de octubre. El gigante educativo, con una amplia presencia en Madrid y con sedes también en Valencia y Canarias, se fundó en 1995 y asegura haber formado a más de 130.000 alumnos. Su proyecto para Gijón, tras el decreto nacional que endureció el año pasado los requisitos legales para implantar nuevas universidades privadas, se hará en dos fases, abriendo primero en los terrenos de La Pecuaria un edificio que funcionará, en vez de como campus autónomo en Asturias, como un centro adscrito de la Universidad Europea de Madrid. Lo hará, a su vez, en dos fases: espera abrir en el curso de 2027-2028 con los grados de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia e implantar en su segundo curso las titulaciones de Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia.

A la izquierda, una de las salas de la Universidad Europea para sus alumnos de Odontología, un grado que se impartirá en Gijón. A la derecha, una sala de simulación de un hospital, usado en grados de Medicina. | LNE

La idea de un campus autónomo de la Europea en Asturias se mantiene, pero tardará un tiempo en desarrollarse. Por ahora, en cualquier caso, la empresa ya considera que impartirá "la oferta académica más completa y ambiciosa en Ciencias de la Salud de todo el Principado de Asturias".

El nuevo campus de Málaga, ya abierto.

El corazón de la Europea sigue estando en Madrid. Allí tiene su principal despliegue de infraestructuras, con ocho centros entre facultades, escuelas y centros de Formación Profesional. El despliegue de titulaciones en la capital, por lo tanto, y como es lógico, es el más completo: allí están, entre otras, la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud y la Facultad de Medicina, Salud y Deportes, así como varios centros destinados ciencias sociales y estudios técnicos.

El auge de la Europea: un gigante educativo que crece al norte y al sur

En la Comunidad Valenciana y en Canarias la oferta es algo más contenida, en ambos casos con las mismas dos facultades, una de Ciencias de la Salud y otra de Ciencias Sociales, y con una escuela cada una: una centrada en ciencias, ingeniería y diseño (en Valencia) y otra para estudios de Arquitectura (en Canarias). Los tres proyectos territoriales se dan por consolidados.

La Universidad Europea de Andalucía, por su parte, echó a andar en octubre como campus autónomo, que era el modelo que se pretendía para Asturias hasta que el decreto nacional obligó a reajustar el proyecto. En Málaga, así, la Europea ha lanzado ya una oferta formativa de diez grados universitarios –entre ellos varios que ofertará también en Gijón, pero también otros fuera del sector sanitario, como Educación Primaria, Marketing e Ingeniería Informática–, así como dos dobles grados y ocho posgrados. La propia Europea ya ha anunciado que para Gijón estudia también ofertar algún posgrado, pero está pendiente de decidir cuáles. Se entiende que estarán relacionados con las ciencias de la salud.

Pese a que las apuestas en cada territorio difieren, la Europea sí defiende una metodología docente bastante unificada. Desde hace años apuesta por la dinámica de laboratorios prácticos y áreas de simulación, con salas que reproducen clínicas odontológicas y boxes de urgencias, por ejemplo. Dispone también de herramientas informáticas para orientar sus labores de tutoría y de protocolos que alertan de posibles problemas –como si un alumno lleva tiempo sin participar en el campus o sin entregar tareas programas– para prevenir el fracaso académico. Dispone también de un plan de becas y ayudas y de programas de movilidad.

La Europea asegura tener una empleabilidad alta: dice que más del 92 por ciento de sus alumnos han encontrado un empleo a los 15 meses de terminar sus estudios. También defiende su carácter internacional: afirmar contar con alumnos de más de 110 países distintos.

Titulaciones demandadas

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Las titulaciones que ofertará la Europea en Gijón son, además, bien demandadas. El verano pasado se comunicaba que varios grados vinculados al sector sanitario dejaban algunas de las notas de corte más altas en la Universidad de Oviedo por el número de preinscripciones realizadas por los alumnos interesados. El primer corte, en concreto, dejó con notas muy altas el límite de acceso a los grados de Odontología (12,779), Biotecnología (12,368) y Enfermería (un 12,278 en Oviedo y un 12,116 en Gijón).