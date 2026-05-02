Crónicas gijonesas: "El Zancarru" y la so familia

El so nome real yera’l de Francisco González Prieto (Xixón, 1859-Siero, 1937). Esti peluqueru, que foi cabezaleru en Xixón de la Sociedá d’Oficiales de Peluquería y Barbería, yera amás poeta, músicu, filósofu y dramaturgu. Home d’escomanada cultura, baxu destatura, col pelo entrellizao, y que fomentaba una imaxe d’heterodoxa, Francisco González Prieto yera conocíu tantu por "El Zancarru" como por "Pachu’l Péritu". Péritu como esdrúxula.

Nel Rexistru Civil de Nacimientos del Conceyu de Xixón que se caltién nel Archivu Municipal vemos que nació en Xixón el 8 de payares de 1859 a les cuatro de la mañana, y que-y punxeron los nomes de Francisco Antonio.

Foi dueñu de la peluquería "La Bella Luna", na cai Menéndez Valdés, y llueu d’otra que llamó "El Fígaro" na cai de Begoña frente per frente a la cai Pedro Menéndez. Nes sos peluqueríes mecíense anuncios como "Fáense añadíos y bisoñés" con otros del tipu "Naide entre que nun sepa matemátiques" o "Dánse clases de llatín, griegu y guitarra". Clases qu´él mesmu impartía, lo mesmo que yeren suyos los poemes anunciadores. "Y allá vos váiga, pos na mio barbería / a la lluna asonsañala yo pretendo, / pal vuestru serviciu si la tengo / pero yo esíxovos simpatía. / Na mio tienda sabéis que se trabaya, / afáitase, córtase’l pelo con procuru / tamién en domiciliu, en vuestra casa, / compónse a los neños el pelo. Menéndez Valdés 45 ensin más tasa / ser el vuestru servidor eso yo quiero".

Foi "El Zancarru" profesor de música, escribió sobre Xovellanos, disertó sobre Einstein (refugando les sos teoríes), sobre Sigmund Freud tamién, y sobre "si la lluz pesa o nun pesa". Un de los sos llibrinos ye "La Crónica de Gijón" editáu por La Industria nel añu 1904 onde rellaciona fechos de la historia de Xixón dende la prehistoria "cuando Gixán, bisnietu de Tubal qu’a la so vez fuera nietu de Noé, fundó Gixa que llueu sedría Xixón" hasta 1899 cuando s’inaugura’l Mercáu del Sur. El llibrín tien tres partes: La Gijia Antigua "dende los tiempos fabulosos hasta la so destruición en 1369"; La Nueva Gijia, "dende la so reconstruición hasta 1799", y El Xixón modernu "dende 1800 hasta los nuesos díes".

Rellaciona una noticia per añu, más o menos, y noticies diverses como en 1801 la prisión de Xovellanos; qu’en Xixón había 7.000 vecinos en 1820; qu´en 1836 entraron en Xixón les tropes carlistes al mandu del xeneral Sanz; la fecha d´inauguración de munches fábriques y llugares d’ociu; en 1851 "construyóse l’Asilu de Méndigos na cai Xovellanos", o que nel añu 1856 a unos calderones escorriéralos un pexe espada na sablera de San Llorienzu. En 1867 "l´acróbata Casali anduvo na maroma dende la torre la Colexata hasta la fonte La Barquera".

Na mesma portada yá lo reflexaba: "Obra de consulta indispensable para conocer la historia de Gijón". Amás incluyía unos poemes en llingua asturiana…

D’esi llibrín ―–"La Crónica de Gijón"– de formatu perpequeñu y con 64 páxines, namás conocemos la esistencia d’un exemplar nes biblioteques públiques de la ciudá: na biblioteca del Museú del Pueblu d’Asturies, procedente del fondu de Patricio Adúriz.

Patricio Adúriz foi’l cuartu cronista oficial de Xixón y Fabriciano González ,"Fabricio", el segundu. Fabricio recuerda nun de los sos artículos de la serie "Tipos pupulares de Gijón" al güelu maternu de "El Zancarru", a Alonso "El Zancarru Vieyu" y la so chistera bien famosa nel Xixón de la década de 1880, de cuando Fabricio yera neñu: "Quiciabes cuando mozu fuera una prenda d´ocho reflexos pero nos nuestros tiempos nun tenía más reflexos qu´nel de la mugre y polvu que la envolvíen como materia roñizante y escontra la que yera impotente´l cepiyu, como nun fuera´l de carpinteru"

Y alcordábase tamién el cronista Fabricio del padre de Francisco González Prieto "El Zancarru", y describíalu: "José, xenru del señor Alonso y padre del popular poeta yá mentáu, yera achaparráu de cuerpu y murniu d’espíritu. En tou tiempu andaba a cuerpu xentil vistiendo pantalón a cuadros y chaqueta común de dos, ente americana y xaqué, con más reformes que la Constitución y más costurones qu´echó’l xastre del Campillo. Cubríase con una gorra de pilotu, de pañu pardu, alta de copa y cayía de visera que casi tapaba los güeyos del so dueñu. Pero non la nariz, prominente y en forma de ‘S’ invertía, nin el mostachu gris nicotinizáu".

Nes memories del médicu Carlos Martínez, nacíu n’Ambás y esiliáu dempués de la Guerra Civil, que tituló "Al final del sendero" (1990), lleemos que "los que conocieron a Pachu’l Péritu, conocíu tamién pol alcuñu chabacanu del Zancarru que nun-y cuadraba n´absolutu, descríbenlu como una persona culta, qu´escribía perbién, que sabía llatín, y a la que-y facíen goña pola so inxenuidá torpes bromistes".

Escribió Francisco González Prieto ("El Zancarru", "Pachu’l Péritu") sobre infinidá de temes, tantu en castellán como n’asturianu. Fundó selmanarios como "Ixuxú", collaboró con revistes xixoneses como "El Porvenir Asturiano", y foi bibliotecariu de l’Academia Asturiana de les Artes y les Lletres. Barberu de raru inxeniu, un illumináu pa non pocos.

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Quiosco de Pachín de Melás. / Fondo Elvira Hevia Mendiguren

El quiosco de Pachín de Melás

Esta postal ye del fondu d’Elvira Hevia Mendiguren y data de la década de 1920. Vemos exautamente ónde taba asitiáu’l "Quioscu La Farola" propiedá del escritor asturianista Emilio Robles Muñiz "Pachín de Melás": na plaza del Seis d’Agostu, ente les cais Corrida y Moros (Pi y Margall), col illustráu de Cimavilla acusbiándolo tou. Inaugurólu en 1923 y quemáron-ylu n’ochobre de 1937 unos dies dempués del final de la guerra civil en Xixón. Pachín de Melás morrió na cárcel d’El Cotu’l 5 de marzu de 1938 a los sesenta años.