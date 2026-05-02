Los gijoneses ponen un notable a los servicios de Emulsa: estos son los resultados de la última encuesta de la empresa municipal

Los gijoneses han puesto un notable de media a la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa), en una encuesta realizada el pasado mes de febrero por la consultora InvesMark. La valoración media ha sido de 7,5 puntos sobre 10 y un 81,1% de los encuestados se han mostrado satisfechos o muy satisfechos con los servicios prestados por Emulsa.

El nivel de satisfacción es homogéneo en el municipio, si bien en los distritos de El Llano y de la zona rural los niveles de aprobación son más elevados, con un 83,5% y un 83%, respectivamente.

Los servicios de higiene urbana son los que generan una mejor percepción entre la ciudadanía, en particular las limpiezas especiales con un 92,3% de satisfechos y una media de 8,5 puntos; el barrido y baldeo de calles (un 80,9% de satisfechos y 7,6 puntos) y el vaciado de papeleras (un 80,7% de satisfechos y 7,8 puntos). La recogida de residuos obtuvo en la encuesta 7,6 puntos y un 79,2% de satisfacción y el mantenimiento de parques y jardines 7,5 puntos y un 76,5% de satisfacción.

Los resultados de esta encuesta a pie de calle, hecha a 600 personas, también apuntan cuáles son los principales aspectos que la ciudadanía considera mejorables, algunos de ellos no ligados exclusivamente a la gestión de la empresa, sino también a conductas incívicas, como es el caso de la presencia de excrementos de perros en las calles, con el que se han mostrado insatisfechos un 20,9% de los encuestados, muy por encima del 2,7% de encuestados que puntuado por debajo de 5 el servicio global de Emulsa. La puntuación media en este capítulo fue de 6,2.

La preocupación por los excrementos de los canes también se percibe en la valoración por debajo de la media global en cuanto a la limpieza de zonas habilitadas para perros en parques y jardines, con sólo un 44,5% de valoraciones altas y 7,1 puntos de media.

Los otros dos aspectos donde también se ha constatado un porcentaje significativo de insatisfacción es en la limpieza de pintadas, con un 13,7% de valoraciones negativas y 6,5 puntos de media y la desratización, con un 12,4% de rechazo y 6,7 puntos de media.

Una furgoneta del servicio de desratización, en la sede de Emulsa. / Juan Plaza

También hay margen de mejora en ciertos aspectos relativos con la recogida de residuos, en concreto. Las quejas aquí vienen por la limpieza de los contenedores y los malos olores, aspecto en el que un 11,7% de los encuestados ponen un suspenso; los problemas para depositar los residuos por ausencia de pedal o dificultades para abrir la tapa, con un 10,8% de insatisfacción, y el estado de conservación de los contenedores, con un 8,5% de valoraciones negativas. Por contra, la cercanía de contenedores al domicilio y la frecuencia en la recogida de la basura obtienen notas altas, con un 91,8% y un 93,4% de satisfechos, respectivamente.

El sondeo muestra que dos de cada tres encuestados desconocen el sistema de pago por generación, que el 41,4% consideran correcto, el 29,6% inadecuado y un 29% no se pronuncia al respecto.

Colegios

El muestreo también incluyó a responsables de colegios y edificios públicos cuya limpieza atiende Emulsa. El resultado aquí es de alta satisfacción entre un 86,5% de los encuestados frente al 2,7% que se muestran insatisfechos y con una nota media de 8,4 puntos.

El servicio de recogida de muebles obtiene un 100% de valoración alta entre quienes lo han utilizado y la nota para la conservación de la señalización vial es de 7,6 puntos.