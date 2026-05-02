Pablo Blanco, líder de las Juventudes Socialistas de Gijón: "Me gustaría un candidato a la Alcaldía valiente ideológicamente"

Pablo Blanco González (Gijón, 2000), estudiante de Trabajo Social, es desde el noviembre el Secretario General de Juventudes Socialistas en Gijón y miembro de la Ejecutiva del PSOE de Gijón en razón de su cargo.

¿Cómo ve el debate que hay en el PSOE por el caso Raja?

Yo no veo ningún debate. Hay una investigación a nivel federal y, a partir de ahí, que pase lo que tenga que pasar.

Me refiero a las críticas de veteranos del partido, en otras cosas por el tiempo que se está tardando en resolver el expediente.

Yo puedo entenderlo y puedo pedir también que se haga con rapidez. Pero es una investigación que depende de la Federal, con lo que yo no entro a valorarlo.

Hubo quien instó a la dirección local del partido a pedir explicaciones a Ferraz sobre este asunto. ¿Cómo cree que lo está haciendo?

Es una investigación federal, en la que la ejecutiva local no tiene nada que hacer. La investigación debe hacerse, con garantías y ya está. Cuando el asunto se resuelva, la Ejecutiva dará las explicaciones que tenga que dar. Pero en ese momento. El PSOE siempre ha sido un partido transparente.

En el caso Cerredo, ¿cual es su postura ante las peticiones de ceses a quienes fueron consejeros de industria?

Esperemos a que se haga el dictamen definitivo, que se apruebe en la Junta, y que avance la investigación judicial. El jueves estuve escuchando al Presidente de Asturias, que dijo que no descartaba ninguna responsabilidad política de ningún tipo, pero que para eso necesita pruebas. Que pase lo que tenga que pasar, pero en política hay que ser serios y jugar con el dolor de unas víctimas y unas familias en el caso Cerredo no es bueno. Para pedir dimisiones por responsabilidad política hacen falta pruebas consistentes.

¿Qué opina de que el SOMA haya pedido ceses?

El SOMA es un sindicato y tiene su opinión y su visión.

Un sindicato donde en muchos casos hay doble militancia.

En todo caso, el PSOE es una organización que está viva, donde hay debate. Nosotros no somos una secta, no somos como Vox en la que se hace sólo lo que dice el líder.

¿Le moleta que el socio del gobierno regional, IU, pida responsabilidades políticas?

No. Tienen su opinión y hay que respetar las opiniones.

¿A quién prefiere de candidata o candidato a la Alcaldía?

De momento no se ha presentado nadie. Me gustaría que fuera una persona cercana, que mire por la juventud y por la gente de la ciudad en su conjunto y que sea valiente ideológicamente.

¿Cómo valora las políticas de juventud de Gijón?

Terroríficas. Echo en falta un plan de juventud real, ocio alternativo, salud mental y, sobre todo la vivienda. El gobierno de Moriyón es inoperante y mentiroso. Es inoperante porque perdió los 12 millones de fondos europeos para el plan de Cimadevilla, que necesita servicios básicos. ¿Cuántas empresas se van a instalar en Naval Azul? De momento no hay ninguna. Y es mentiroso como se vio con el Plan Llave, que lo presentaron como solución y no se construyó ninguna vivienda. Su gestión es muy mejorable.

¿Y el posible soterramiento del Muro?

Es una medida faraónica y, además, con tres pisos de garaje, una locura.

Mucha gente de su franja de edad se informa sólo por redes sociales.

Yo también leo periódicos. Y las redes sociales. Sé también que hay youtubers o influencers que lo que buscan es contaminar.

¿Solución?

Intentar eliminar algún tipo de discurso de las redes sociales, moderando y regulándolas.

¿Qué aspiraciones tiene en política?

Ninguna. Me centro en mi cometido político actual. Todos los partidos políticos y la sociedad civil necesitan de gente joven y yo estoy aquí por eso, para buscar la transformación social.

¿Qué le propone al PSOE?

Entre otras cosas, que hay que construir vivienda pública y abaratar el precio del alquiler. ¿Cómo? A lo mejor hay que poner impuestos a quien tiene pisos vacíos en Gijón o adecuar entresuelos como viviendas pasando a bajos vacíos los negocios que hay en esos entresuelos.

¿Les suelen hacer caso?

A mí me gustaría que nos hicieran más caso y tuviéramos más peso político. Pero ya hemos conseguido cosas. La tarjeta CTA y la matrícula gratuita de la Universidad fueron propuestas nuestras.

En su organización hay 45 afiliados por casi 1.300 en el PSOE. ¿Qué cree que falta para enganchar a los jóvenes a la política?

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Escuchar a la gente joven. Juventudes somos la vanguardia del PSOE y también queremos que se rejuvenezca el partido. Por eso estamos aquí, para que se escuche a la juventud y para que en los órganos del PSOE haya gente de Juventudes, gente joven. Me refiero a cargos en general, no sólo los que tienen que ver con políticas de juventud.