LEV, el experimento no defrauda en Gijón
Una legión de seguidores del arte electrónico de vanguardia llena la Laboral en el primer día del festival, con sesiones de Abul Mogard, Corin y Alva Noto
Volvió el LEV Festival ayer por la noche al teatro de La Laboral y una legión de fieles, una comunidad bien alimentada en las artes experimentales durante estos veinte años que ya suma el festival, acudió dispuesta al experimento que promete el "laboratorio" que cuelga del título de la propuesta del colectivo Fium. Y ni el italiano Abul Mogard ni la australiana-filipina Corin Ileto defraudaron las expectativas, en una primera noche que aguardaba también el regreso de Alva Noto, previsto para la medianoche,
La primera sesión del teatro planteó un larguísimo e hipnótico trance. Recortada la silueta delante de un foco y entregado a su mesa, Abul Mogard presentó "Quite Pieces", un trabajo en el que trabaja con viejos discos de música clásica y de ópera. Esa evocación a la memoria musical quedó bastante sepultada en el directo, pero en cambio fue construyendo una base lacerante en un interminable crescendo industrial que parte del público recibió poniéndose en pie, inalterables ante las capas con las que el italiano iba dando forma a su material, cada vez más urgente y profundo.
La dinámica, los patrones empleados por Abul Mogard, acabaron esas intensidades con melodías de apenas tres notas sintetizadas en una evocación atmosférica que derivó en oscuras vibraciones, de nuevo distorsionadas y vueltas a engordar. De esas progresiones monumentales y caóticas salió hacia un tono fúnebre, una especie de requiem solemne con el que arrasó en la recta final de su sesión de 45 minutos.
Corin Ileto introdujo más elementos en su propuesta sonora e hizo crecer la parte visual con el trabajo del artista VFX Tristan Jalleh. En la pantalla, una fantasía paleozoica 3D presentaba mares de lava y violenta actividad subacuática con serpientes inspiradas en el folclore filipino. En el escenario, Corin se ejercitó con mimo y efectividad con el gong kulitang, unas camapanas tradicionales que le permitieron superponer patrones melódicos no occidentales sobre bases de crujido digital y polirritmias aceleradas. Una sugerente combinación de folk y electrónica, operación artesanal y digital y mundo occidental y tradiciones ajenas que dejó al público satisfecho y listo para Alva Noto.
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